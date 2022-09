“¿Y dónde están las rubias?” (“White Chicks” en su idioma original) es una recordada comedia de 2004, dirigida por Keenen Ivory Wayans y protagonizada por Shawn Wayans y Marlon Wayans. La película conocida como “Dos ‘rubias’ de pelo en pecho” en España sigue a dos agentes del FBI que se hacen pasar por dos jóvenes de la alta sociedad.

Luego de que las multimillonarias herederas Brittany y Tiffany Wilson (Maitland Ward y Anne Dudek) se niegan a ir al hotel de Los Hamptons, los agentes Kevin y Marcus Copeland (Shawn Wayans y Marlon Wayans) se disfrazan de las hermanas Wilson para salvar sus trabajos y proteger a las gemelas.

Después de lidiar con los conflictos de fingir ser mujeres, apoyar al grupo de amigas de las hermanas Wilson y evitar los cuestionamientos de su supervisor, los protagonistas de “¿Y dónde están las rubias?” finalmente, descubren al responsable del secuestro de Brittany y Tiffany, pero ¿sabías que las gemelas están inspiradas en dos famosas hermanas?

Shawn Wayans y Marlon Wayans como las hermanas Wilson en "¿Y dónde están las rubias?" (Foto: Sony Pictures Releasing)

PARIS HILTON Y NICKY HILTON, LAS FAMOSAS HERMANAS QUE INSPIRARON “WHITE CHICKS”

En una publicación del 30 de junio de 2021 en su cuenta de Instagram, Marlon Wayans, quien interpretó a Marcus Anthony Copeland/ Tiffany en la exitosa comedia de 2004, reveló que Paris y Nicky Hilton inspiraron a las gemelas Wilson.

“La ‘White Chick’ original y yo”, escribió en el post donde aparece una fotografía del actor de 50 años junto a la socialité, que lleva un largo vestido rosa con un escote pronunciado.

“Historia graciosa, un día mi hermano me llama a las 3 a.m. y me dice ‘marlon, deberíamos jugar a las chicas blancas’... le respondí ‘¿estás drogado?’. Al día siguiente me mostró una revista con Paris Hilton y su hermana en la portada y dijo que deberíamos interpretar a chicas como esta. Inmediatamente lo comprendí. Eran tan grandes y fueron la puerta de entrada a la cultura pop”.

En la misma publicación, Marlon Wayans indicó: “Hicimos esa película con buen espíritu para celebrar un momento especial en todas nuestras vidas. Así que gracias Paris y Nikki por ser musas. Te amo. Cuando hacemos White Chicks vamos de compras”.

“¿Y dónde están las rubias?” contó con un presupuesto de 37 millones de dólares, pero logro recaudar 113 millones en la taquilla mundial. Debido a su éxito se habló de una segunda película que nunca se concretó.