Ximena Galiano: "El arma más importante que tenemos las mujeres es nuestra voz" [ENTREVISTA]

Con 22 años, Ximena Galiano sabe lo que quiere: dedicarse al humor y regalar sonrisas a través de su creatividad y talento.

En menos de un año, la creadora digital logró convertirse en una de las peruanas más populares de la redes sociales a través de videos que demuestran que situaciones del día a día pueden sacar más de una carcajada.

En entrevista con Perú21, la comunicadora asegura que dirigir su vida hacia la comedia no ha sido fácil pero que finalmente lo ha logrado a través de constancia y disciplina. Hoy la influencer tiene un mensaje para las jóvenes que como ella quieren dedicarse a la comedia.

Cuando eres masoquista c/. @mariselma2 Una publicación compartida de Xime Galiano (@ximenagaliano) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 3:44 PDT

Desde pequeña Ximena la tenía clara: ella quería ser actriz. Invertía recreos enteros en ensayar montajes junto a sus amigos, quienes por complacerla se sumaban a su iniciativa. "Yo siempre he sido una chica bien 'figureti' y payasa que le gustaba hacer reír a la gente en el colegio. Siempre me encantó hacer parodias, hacer historias", cuenta mientras trata de explicar cómo trasladó esta pasión a las redes sociales.



Fue durante un viaje a Argentina cuando se enteró que existían personas que se dedicaban a hacer comedia en video y decidió que quería hacer lo mismo. "Me acuerdo que las primeras veces que publicaba un video temblaba de la emoción. ¡Estaba ansiosa por publicarlo! Pensaba en cómo va a reaccionar la gente. Gracias a Dios siempre tuve una buena respuesta desde el principio. Cuando lancé la página en Facebook todo explotó", señala.



Y no exagera. Sus videos lograron de inmediato una difusión masiva y el número de seguidores de sus plataformas incrementó de un día para otro. No por algo cuenta actualmente con casi 350 mil seguidores en Facebook y otros 250 mil en Instagram.



"Siempre me ha gustado llegar a las emociones de la gente. He aprendido un montón de otras personas, de mí misma, de ganar más seguridad ante cámaras, saber que tengo voz, que la gente me escucha", señala emocionada y acepta que es una satisfacción muy grande el poder dedicarse a algo que disfruta.

Aprendizaje constante

Ximena Galiano sabe que tiene talento, pero ni si quiera por eso deja de sorprenderse del cariño de sus seguidores, quienes respaldan sus ocurrencias con comentarios positivos sobre su trabajo. Es por ellos que continúa aprendiendo y mejorando.



"Observo mucho a la gente para poder entenderla y hacer un video, aprendo cada vez más del código de humor, no es nada improvisado esto. Tienes que estar con los sentidos totalmente abiertos para anotar todo", señala.



Cuando la juerga se sale de control 🌚🍻 #QuePasoAyer #QuienSoy #QueEsLaVida #SinoUnFrenesi #JuergueoConVasosDeDisney Una publicación compartida de Xime Galiano (@ximenagaliano) el 23 de Oct de 2016 a la(s) 7:00 PDT

Llegar hasta donde está no ha sido fácil, teniendo en cuenta que en el Perú el número de mujeres comediantes en las redes sociales no era grande.



"Cuando yo empecé el proyecto, sentí que no había muchas mujeres que se dedicaran a crear contenido de comedia en el Perú. Ahora han salido varias chicas y esa es la idea, que la gente se lance a hacerlo", dice con optimismo y con una seguridad que confiesa antes no tenía.



"A mí me costó comenzar a hacer videos, dar el primer paso, lo demás fue prueba y error. No todo va ser un video exitoso, siempre tienes que ganar horas de vuelo, de experiencias, para entender todo y perder el miedo. Hoy me siento una mujer más grande y más madura. Esto me ha enseñado a saber qué cosa es lo mejor para mí y siento que sé que soy capaz de lograr las cosas que me propongo"", refiere.



ACOSO Y VIOLENCIA



Ximena es consciente que el mundo es un lugar difícil para una mujer. Por lo mismo, se ha sumado en varias ocasiones a favor de la igualdad de género y en contra de la violencia hacia la mujer.



"Lamentablemente no hay mujer que no haya pasado por un tipo de acoso. Ninguna se ha salvado de algún tipo de acoso, nuestra arma más importante es la voz, mientras más la alcemos o le hagamos eco, mientras más seamos, más seremos escuchadas para que hayan leyes más severas para proteger a las mujeres", asegura y reitera su compromiso para detener esta problemática.