En los escenarios, la magia se despliega cuando los límites se desvanecen y la creatividad se desata. En este universo de expresión artística, surge ‘Xanaxtasia’, personaje ficticio creado por el actor Diego Muñoz, quien ha cautivado a muchos con su glamour y un humor peculiar que desencadena carcajadas en quienes la escuchan. Xanaxtasia es mucho más que una simple drag queen; es una figura incómoda, desafiante y valiente, dispuesta a abordar temas que muchos prefieren evitar, como la homofobia, el racismo y la discriminación. En conversación con Perú21, Xanaxtasia comparte sus inicios en el mundo drag, su responsabilidad como referente y la importancia de celebrar el mes del orgullo LGBT.

La idea de crear a ‘Xanaxtasia’ surgió en Diego después de ver por primera vez el conocido programa “RuPaul’s Drag Race” (2009-actualidad), en la televisión norteamericana.

“Estaba haciendo teatro para niños, unas adaptaciones de obras de William Shakespeare, pero recuerdo que en esas época había como un boom de la cultura drag. Yo no sabía mucho de esa cultura. Pero v i el programa y me enteré que eran artistas que bailan, actúan y cantan, entonces, se me ocurrió crear un personaje femenino para poder hacer algo semejante”

Una de las primeras presentaciones de Xanaxtasia. Desde que comenzó a presentarse en eventos en bares y discotecas, su popularidad no ha parado de crecer. (Foto: Instagram/@xanaxtasia)

En sus inicios, ‘Xanaxtasia’ se inclinaba hacia el terror, en línea con la pasión de Diego por el género cinematográfico. Sin embargo, con el tiempo, el personaje evolucionó y dejó fue más allá de su afición por el cine de terror.

“Mis shows eran tributos a personajes de Stephen King o de Edgar Allan Poe. Luego, en un evento, me dieron un micrófono y comencé a hacer bromas. A la gente le gustó. Me empezaron a contratar. Me di cuenta que necesitaba crear un personaje y ahí es en donde sale la Xanax que es ahora, la Xanax rubia, celebridad, creída, sonsa, que es una sátira. Es tontita, pero no es tan tonta. Es loca, pero no tan loca. Como referencia, sería una Phoebe de ‘Friends’ y Karen de ‘Will y Grace’. Como referencia local, metemos en una licuadora a Queca, a la Teresita y Susy Díaz y ahí sale Xanaxtasia. Toda la estupidez, la ironía, el sarcasmo vienen de mí, pero también vienen de estos personajes ficticios.”

Xanax junto a Susy Díaz, una de sus referencias de la cultura popular para crear su personaje. (Foto: Instagram/@xanaxtasia)

Aunque Diego nunca imaginó que el mundo del drag le otorgaría tanto reconocimiento, él dice que su verdadero propósito siempre ha sido arrancar sonrisas y hacer reír a los demás.

“Yo me considero actor antes que drag, pero igual soy drag. No pensé que tendría tanta acogida, yo solo quería actuar, yo solo quería interpretar a un personaje. Siempre digo: “No me importa que se rían de mí o conmigo, la cosa es que se diviertan”. Es una satisfacción que la gente se la pase bien. Entonces, cuando veo que en mis shows se divierten o se ríen de mis videos, eso es o mejor para mí l. Siento que es una misión cumplida. Mi propósito en esta vida es entretener a la gente y por eso lo hago con tanta felicidad, con tanto amor y cariño.”

El impacto de Xanaxtasia va más allá del entretenimiento. Tanto para el personaje como para Diego, existe una gran responsabilidad como referentes en la comunidad. Conscientes de su amplio alcance y seguidores, se esfuerzan por alzar la voz en temas importantes.

“Siento una responsabilidad grande, porque muchos de mis seguidores no son de la comunidad LGBT y hay que explicarles, hay que decirles la diferencia entre ser drag o trans. Efectivamente hay artistas drags que se dan cuenta de que sí son trans, pero no es mi caso. Aprovecho mis redes y la pantalla que tengo para exponer temas que tienen a la sociedad podrida: el racismo, la homofobia, la transfobia, la violencia contra la mujer, el machismo, la corrupción. Intento hablar de esos temas, porque, como artista, siento que debo alzar la voz” .

Xanaxtasia fue una de las grandes figuras en la Marcha del Orgullo 2022, siendo parte de un gran carro alegórico que alegraba la marcha. (Foto: Instagram/@xanaxtasia/@manuelramirezgo)

Xanaxtasia le da mucho peso a la celebración del mes del orgullo en la sociedad peruana. Reconoce que, en un país aún marcado por la discriminación, es fundamental destacar y expresar públicamente el orgullo de pertenecer a la comunidad LGBT.

“La gente siempre dice: “¿Por qué celebran, de qué están orgullosos los gays, las lesbianas y los trans? No hay por qué sentir orgullo”. La comunidad LGBT tiene la necesidad de poder levantar la voz en una sociedad donde te matan, donde te golpean, donde te discriminan. Entonces, poder levantar la voz y decir “soy parte de esta comunidad”, en nuestro medio, es razón de orgullo pues. Además, se aprovecha para informar a la gente sobre lo que está sucediendo con la comunidad LGBT... Es decir, por qué no tienen derechos, por qué se suicidan, por qué no hay apoyo. Hablar de todos estos temas políticos es importante”.

“Solo quiero decirles a las personas de la comunidad LGBT y los aliados: gracias, gracias a ellos y ellas por alzar la voz y por seguir fuertes y no darse por vencidos y seguir luchando. Y a la gente que no entiende el motivo de este mes les pido que abran su corazón, que abran su mente y entiendan el motivo. No se cierren, no digan “¡Ay la religión! ¡Ay no, que no quiero!”. Entiendan el motivo, entiendan que los están matando, no tienen derechos, los humillan y aún así la comunidad sigue fuerte, luchando.”

