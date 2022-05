¿Qué pasó con William Levy? Tras triunfar en “Café con aroma de mujer”, junto a Carmen Villalobos y Laura Londoño, el galán turco está tomando otros rumbos en su carrera artística. Y el destino lo ha llevado a España, donde ha generado una locura entre sus seguidores. Ahora, se ha comentado mucho su paso por “El Hormiguero”, el popular programa de Antena 3.

La llegada del actor al mencionado canal también generó una gran expectativa entre sus seguidores, sobre todo por los momentos turbulentos que ha vivido en 2022.

Su separación de Elizabeth Gutiérrez fue uno de los temas más comentados, que sobrepasó al éxito de la mencionada telenovela colombiana en Netflix. La celebridad anunció su separación en Instagram, pero después lo borró de su cuenta oficial.

También está la novedad de sus constantes visitas a España, como modelo y en una nueva producción televisiva. Conoce aquí de lo que habló Levy en la entrevista que dio para “El Hormiguero”.

El actor dio detalles sobre cómo vivió sus primeros 15 años en Cuba y lo difícil que fue para todos salir adelante (Foto: William Levy / Instagram)

5 REVELACIONES DE WILLIAM LEVY EN “EL HORMIGUERO”

5. Su vida en Cuba

William Levy ha contado en “El Hormiguero” que su infancia en Cuba fue muy dura, tal vez la más difícil de su vida: pasó hambre y otras carencias. Pero, para él, “lo más difícil es que te quiten la libertad”.

William Levy en una fotografía para las redes sociales. (Foto: William Levy / Instagram)

4. La angustia por su hijo

El galán cubano, además, dijo que uno de los momentos más duros que le tocó vivir durante el rodaje de “Café con aroma de café” fue el accidente que tuvo su hijo Christopher. Las restricciones de la pandemia del COVID-19 no le permitió estar junto a la recuperación de su heredero.

William Levy junto a su hijo que resultó herido en un accidente. (Foto: William Levy / Instagram)

3. Las pasiones de sus fans

En otro momento, Levy respondió las preguntas sobre la intensidad del cariño que le tienen sus fans. Entre risas, comentó que, al ser altas las expectativas sobre su intimidad, no se permite ningún error o traspié.

William Levy posando para sus fanáticos en las redes. (Foto: William Levy / Instagram)

2. William Levy es romántico

A pesar de que hace poco terminó su relación con Elizabeth Gutiérrez, el actor no se privó de amor sobre su lado más romántico. En la sección de Las Hormigas, ha manifestado que, cuando está enamorado, es capaz de cumplir cualquier deseo de su pareja, así sea un autógrafo de un artista internacional.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez cuando todavía se encontraban juntos. (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

1. Sus planes en España

William Levy, además, ha confirmado que se encuentra en España para el rodaje de una nueva serie de televisión, en distintos partes de dicho país. De acuerdo a las recientes informaciones de los medios locales, se trata de “Montecristo”, una producción basada en “Conde de Montecristo” de Alejandro Dumas.

William Levy junto a sus seguidoras en España. (Foto: William Levy / Instagram)

¿QUÉ COMENTÓ WILLIAM LEVY ANTES DE SEPARASE DE ELIZABETH GUTIÉRREZ?

Por otro lado, antes de anunciar su separación de Elizabeth Gutiérrez, y luego borrarla de sus redes sociales, William Levy había dado su opinión acerca de su vida sentimental y lo que opinaba del matrimonio. Estas declaraciones del protagonista de “Café con aroma de mujer” han sido recordadas por los seguidores de la pareja.

“Lo más importante es siempre saber que esa familia va a ser mi familia, ¿sabes? Esté o no esté allí. Soy feliz estando allí con Elizabeth”, declaró a People en Español en 2019 sobre su faceta más personal. Mientras que, sobre pisar el altar, dijo que no se quiso casar porque “no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste”.