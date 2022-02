¿Qué pasó entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez? El galán cubano anunció su separación después de casi dos décadas de relación sentimental. El actor se pronunció en Instagram, pero luego borró la publicación y solo colocó que se venía una nueva etapa en su vida. Esto generó comentarios entre los seguidores de la pareja y muchos recordaron lo que comentó el protagonista de “Café con aroma de café” antes de remecer las redes sociales.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, fue lo que decía el comunicado de Levy.

Sin embargo, el anuncio fue borrado de sus redes sociales. Sin embargo, todos los medios captaron el mensaje y se empezó a hablar de la nueva situación sentimental de la celebridad.

Del mismo modo, algunos comentaron que su anuncio ya tenía un antecedente cuando declaró en la revista People en Español sobre su vida personal junto a Elizabeth Gutiérrez.

William Levy junto a la actriz española Alicia Sanz, con quien ahora el actor tendría una relación sentimental, de acuerdo a medios internacionales. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ COMENTÓ WILLIAM LEVY ANTES DE SEPARASE DE ELIZABETH GUTIÉRREZ?

Antes de anunciar su separación de Elizabeth Gutiérrez, y luego borrarla de sus redes sociales, William Levy había dado su opinión acerca de su vida sentimental y lo que opinaba del matrimonio. Estas declaraciones del protagonista de “Café con aroma de mujer” han sido recordadas por los seguidores de la pareja.

“Lo más importante es siempre saber que esa familia va a ser mi familia, ¿sabes? Esté o no esté allí. Soy feliz estando allí con Elizabeth”, declaró a People en Español en 2019 sobre su faceta más personal.

Además, se consideró una persona “muy liberal”. “(...) No en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre”, aclaró el artista en la mencionada revista.

Mientras que, sobre pisar el altar, dijo que no se quiso casar porque “no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste”.

“Quiero estar porque decido estar acá, porque me nace estar aquí y decidí estar aquí. No quiero que nadie opine mal o lo tome de una forma mala. Pero, bueno, lo que quiero decir es que estoy donde quiero estar ahora y por el momento me hace feliz”, agregó.

William Levy en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: William Levy)

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR ENTRE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ?

Los televidentes también se han preguntado cómo inició el romance entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Todo comenzó allá por el 2002 cuando los dos se conocen debido a que participan en un reality de Telemundo llamado “Protagonistas de telenovela”. Fue allí que se enamoran y empiezan una andadura juntos hasta el 2022, aunque hubo varios baches de por medio los cuales supieron saltar.

En 2006 llegó al mundo su primer hijo, al cual bautizaron como Christopher. Por esos años todo era felicidad en la pareja y no había rumores sobre nada que pueda perjudicarlos.

Fue en 2009 cuando llega el primer aviso de una separación de ambos personajes. En aquel año William Levy protagoniza una novela llamada “Sortilegio”, en la que conoce Jacqueline Bracamontes, quien luego de un tiempo reconoció que salió con el actor pues le había dicho que ya no estaba con Elizabeth.

Para el nacimiento de su hija Kailey en 2010 la pareja se unió nuevamente, pero un año después ella salió públicamente a informar que su relación ya no daba para más, hasta que unos meses después decidieron retomar su amor.

Esa no sería la última ida y vuelta de la pareja, ya que en 2014 nuevamente se anuncia una ruptura en medio de los rumores de una relación secreta entre William Levy y Ximena Navarrete, quienes estaban protagonizando la novela “La tempestad”.

En 2019 otra vez se dan indicios de una posible pelea entre ellos cuando Levy asiste a la avant premiere de la película “En brazos de un asesino” sin la compañía de su pareja y asegura no saber por qué Elizabeth Gutiérrez no estaba allí.

Los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez cuando todo era felicidad. (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram).

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ?

En otro tema, se ha conocido que Levy es padre de dos menores de nombres Christopher Alexander y Kailey Alexandra, producto de su relación con Elizabeth Gutiérrez, a quien conoció durante el reality ‘Protagonistas de Novela’ de Telemundo. La atracción fue grande y la pareja empezó un romance en 2002, teniendo como testigos al público.

Christopher Alexander

El primogénito nació en marzo de 2006 y está próximo a cumplir 16 años. Es muy parecido a su padre y ambos son muy unidos, esto debido a que comparten los mismo hobbies como hacer ejercicio y practicar deporte. Christopher es amante del béisbol y se dedica al juego desde pequeño, por lo que su familia asiste constantemente a sus partidos y le hacen llegar su apoyo.

Kailey Alexandra

La segunda y última hija de Levy nació en 2010 y tiene actualmente 11 años. Kailey es la engreída de la casa y la dueña del corazón del actor; así mismo, es muy unida a su madre a quien considera su cómplice. La menor aparece en gran parte de las fotos de sus progenitores, donde se puede apreciar el gran parecido que tiene con Elizabeth.