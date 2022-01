Después de tener al público en lo que parecía una interminable espera, William Levy reveló la producción en la que ha estado trabajando en los últimos meses. Tras finalizar las grabaciones de “Café con aroma de mujer”, era poco lo que se conocía de sus futuros proyectos, hasta que este 13 de enero habló sobre “Montecristo”, su próxima novela.

Como se recuerda, el actor y modelo cubano dio vida a Sebastián Vallejo en la producción colombiana donde compartió créditos con Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno. Pese a que el rating de la novela parecía no ser el mejor durante su emisión en la pantalla chica, las cosas cambiaron cuando fue publicada en la gigante de streaming, donde actualmente es una de las más sintonizadas de Latinoamérica.

William Levy y Laura Londoño son los protagonistas de "Café, con aroma de mujer" (Foto: Café, con aroma de mujer / Instagram)

WILLIAM LEVY EN “MONTECRISTO”

La nueva aventura televisiva del cubano, “Montecristo”, está basado en el clásico del novelista francés Alejandro Dumas, el cual ha sido adaptado a la actualidad. Levy será el protagonista de esta historia, que promete mantener atrapado al público desde el inicio hasta el final.

“Contento de finalmente poder compartirles nuestro próximo proyecto. Llamado “MONTECRISTO”. Les puedo contar que me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes (Alejandro Montecristo), dado que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño. Hemos estado en conversación desde que yo me encontraba grabando " Café con Aroma de Mujer " en Colombia”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿QUÉ PAPEL INTERPRETARÁ?

El actor dará vida a Edmundo Dantes, un acaudalado hombre que atrae miradas con su imponente presencia. Es dueño de una empresa bien posicionada, por lo que despierta envidia y celos de otras figuras como Fernando Álvarez Mondego, un sujeto perteneciente a la aristocracia española con el que tendrá más de un problema.

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS GRABACIONES DE “MONTECRISTO”?

La novela está ambientada en tres ciudades, Miami, Cuba y Madrid, siendo este último lugar donde empezarán las grabaciones en las próximas semanas. “Hoy, gracias a Dios, ya les puedo decir que dentro de poco ya estaré por España grabando para ustedes Montecristo. ¡Les amo!”, escribió el histrión.

Bajo la dirección de Alberto Ruiz-Rojo, “Montecristo” constará de 6 episodios producidos por Secuoya Studios y Pantaya, así como por la compañía del actor, “William Levy Entertainment”. Actualmente, la novela se encuentra en etapa de preproducción.