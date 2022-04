La telenovela colombiana “Café con aroma de mujer” ha calado fuerte en muchos países, siendo España uno de los primeros de la lista. Eso quedó confirmado con la reciente visita de William Levy al país ibérico donde fue recibido con mucho cariño y entusiasmo por sus fans.

El actor cubano conquistó al público con su interpretación de Sebastián Vallejo en la telenovela colombiana que, gracias a su éxito en Netflix, le ha dado un nuevo impulso a su carrera. Levy estuvo promocionando la ficción en España, donde ha tenido gran aceptación entre los usuarios de las plataformas de streaming y señales de televisión.

Ha sido tal el impacto de “Café con aroma de mujer” en el país que incluso una de sus grandes presentadoras ha alabado la telenovela colombiana y, por su puesto, a William Levy. Mercedes Milá, respetada periodista española, se declaró una fan enamorada del actor cubano y le dedicó una publicación en sus redes sociales.

William Levy protagoniza la telenovela "Café con aroma de mujer" junto a Laura Londoño y Carmen Villalobos (Foto: William Levy / Instagram)

WILLIAM LEVY, EL AMOR PLATÓNICO DE MERCEDES MILÁ A SUS 71 AÑOS

Mercedes Milá se declaró una fan enamorada de William Levy. A través de sus redes sociales, la presentadora de televisión ha mostrado, con buen sentido del humor, la admiración y cariño que siente por el actor cubano y por la telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”.

La periodista española le dedicó una publicación a William Levy en sus redes sociales. Algo que encantó al actor cubano a tal punto que decidió darle una preciosa sorpresa a la comunicadora catalana devolviéndole el mensaje en forma de video.

Mercedes Milá cumplió 71 años y William Levy no dudó en regalarle la mejor felicitación por su día especial. Fue a través de un video que el actor cubano le dedicó un mensaje especial lleno de buenos deseos.

Emocionada, Mercedes Milá compartió el clip con estas palabras: “No sé cómo seguir con mi día”, bromeó. La reconocida periodista se dejó ver muy feliz y en shock con el mensaje del intérprete de “Café con aroma de mujer”.

“Hola, mi gente. Este mensaje va dedicado a la mujer más bella de España, con respeto a todas las mujeres de España, porque en España hay mujeres muy bonitas y muy simpáticas, la verdad”, dijo el actor al inicio de su mensaje.

“Mercedes Milá te mando un beso muy grande. Te quiero mandar muchas felicidades por tu cumpleaños y que Dios te bendiga y te siga regalando mucha salud y muchos años de felicidad. Y nos vemos pronto en España, si Dios quiere”, le dijo William Levy a la presentadora de televisión.

Durante los últimos meses, Mercedes Milá le ha declarado su amor en clave de humor a William Levy y ha alabado su trabajo, por lo que este mensaje la llenó de felicidad y emoción.

Mercedes es historia de la televisión española. La mujer de 71 años es conocida por hacer programas, entrevistas y reportajes en los que se habla sin tapujos y es un rostro muy popular en la pantalla chica del país ibérico.

“Estoy viviendo un enamoramiento ficticio parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad, solo en la imaginación de algunas mujeres. Él consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con esta fuerza y es una belleza de experiencia”, afirmó Mercedes Milá, según People en Español.