William Levy sigue brillando en España y se ha convertido en una de sus figuras predilectas de lo que va del 2022. El galán cubano ha estado en dicho país por diversos trabajos y presentaciones en la televisión, pero en especial por su nuevo reto: “Montecristo”, la serie histórica que protagoniza después de la telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”.

Levy ha generado furor en sus apariciones en público. Las calles españolas se han llenado de fanáticas del actor, quien ha compartido su ubicación para recibir el calor y cariño de sus fans, tomándose fotografías, grabando videos y sonriendo ante el éxito directo.

De esta manera, de a pocos, ha ido dejando atrás su separación mediática con Elizabeth Gutiérrez. A pesar de que él había informado su ruptura por Instagram -después borró la publicación-, la avalancha de informaciones, especulaciones y rumores cayó encima de él y su familia.

Parece que son nuevos tiempos para William Levy con su casi permanencia en España. Por ello, en una reciente entrevista con Esquire, el intérprete dio detalles de su vida en dicho país y contó cuáles son los tres lugares preferidos de esta parte del mundo.

William Levy sonriendo en el programa "El Hormiguero" en España (Foto: William Levy / Instagram)

¿CUÁLES SON LOS LUGARES FAVORITOS DE WILLIAM LEVY EN ESPAÑA?

William Levy contó que Madrid, Marbella y las Islas Canarias se han convertido en sus tres lugares preferidos de España. Así lo manifestó en una conversación con Esquire, donde explicó que es muy complejo escoger entre tanta belleza y diversidad.

“Es difícil escoger sólo tres sitios, a cada lugar que he ido me ha encantado, en todos los sitios me he sentido muy querido y todos me han dejado un sabor especial (...)”, explicó el actor cubano que estuvo en el país europeo para grabar su nueva serie de Televisión, “Montecristo”.

Levy también señaló que todavía le falta conocer otras ciudades españolas, por lo que su top podría cambiar en los próximos meses. “Me faltan muchos sitios que conocer, como Barcelona, Baleares, el sur de España… ¡Espero visitarlos pronto!”, declaró en el citado medio de comunicación.

El actor cubano posando para sus redes sociales (Foto: William Levy / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “MONTECRISTO”?

La serie que tiene al cubano William Levy como protagonista es una versión modernizada de la obra “El conde de Montecristo”, escrita por Alejandro Dumas, en la que la venganza y traición son el plato fuerte.

Levy tiene el personaje de Alejandro Montecristo, un empresario que es fundador de una exitosa compañía tecnológica y que se ha dedicado a luchar en contra del sistema político. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.