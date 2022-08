Más que feliz. El famoso actor William Levy subastó un beso el cual muchas mujeres estarían contentas de recibir, pero el concurso tuvo una ganadora de nombre Sandra García-Sanjuán, de España, que quedó satisfecha por el resultado. La emoción y la alegría invadieron a la empresaria quien se atrevió a contar detalles que nadie conocía sobre ese momento.

No hay duda de que William Levy es uno de los actores que además de su gran profesionalismo al momento de actuar, también es uno de los hombres más deseados por miles de mujeres debido a su gran atractivo físico.

Esto también le ha permitido desde hace varios años atrás dedicarse al mundo del modelaje donde ha colaborado con importantes marcas de ropa. El artista cubano disfrutó de este trabajo mucho antes de convertirse en toda una estrella de la televisión.

William Levy es un reconocido actor nacido en Cuba (Foto: William Levy / Instagram)

Con el pasar de los años y tras su separación con la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, el galán de las telenovelas ha visto incrementar el número de fanáticas quiénes darían lo que sea por estar cerca a él y, mucho mejor, si le roban un beso.

Precisamente, William Levy quiso complacer a sus millones de fans poniendo en subasta un beso por el cual se pagó 10 mil euros. Aunque muchos pensarían que fue una cifra elevada, hubo una mujer que los pagó. La afortunada no dudó en desembolsar esa cantidad y también contó todo al respecto. ¿Qué dijo?.

EL ROMÁNTICO BESO ENTRE WILLIAM LEVY Y UNA FAN

El nombre de Sandra García-Sanjuán quedará registrado en la historia como la mujer que pagó 10 mil euros únicamente por besar los labios del actor cubano William Levy.

Se debe tener en cuenta que esto se llevó a cabo en el marco de la gala benéfica de Starlite 2022 donde se recaudó fondos para apoyar a diversas personas.

Según reveló People en español ella es la presidenta de la Fundación Starlite y co-anfritiona de la Gala Starlite Porcelanosa, quien consiguió darle un romántico beso a William Levy. El lugar elegido, fue sin duda, en la boca.

La empresaria Sandra García-Sanjuán (Foto: Sandra García-Sanjuán/Instagram)

La mujer además de estallar de alegría comentó en una reciente entrevista cómo fue el beso con el galán de las telenovelas y que según refiere fue un momento gracioso para el recuerdo.

Ella expresó -según la revista- que eran tres chicas las que pujaron por lo que el premio fue un beso para cada una pero dos de ellas no se atrevieron por el hecho de ser mujeres casadas.

“(Yo) dije, no puede ser tener a este pedazo de hombre aquí, que medio mundo se volvería loco por besarle. No, no nos vamos a quedar sin beso, esto no nos lo perdonan, entonces le di un piquito, un beso muy entrañable”, manifestó Sandra.

William Levy junto a otras personalidades en el evento benéfico (Foto:William Levy/fundación Starlite/Instagram)

LA MUJER MÁS ENVIDIADA DEL MUNDO

Lo realizado por Sandra García-Sanjuán quedará para el recuerdo debido a que ninguna de las fanáticas del actor ha logrado darle un beso en la boca.

Por ello, ella se ha convertido en una de las mujeres más envidiadas del mundo según su propio relato.

“No sabes la cantidad de gente que me ha escrito después del beso que me dice que me he convertido en la mujer más envidiada del mundo. Es una persona fantástica”, anotó.

Sandra García-Sanjuán (centro) recibiendo un premio en la Cámara de Comercio de Madrid (Foto: Sandra García-Sanjuán/Instagram)

LA PREMIACIÓN A WILLIM LEVY

El reconocido actor cubano tampoco se fue con las manos vacías y tras participar en este importante evento que ayuda a miles de personas también recibió un premio por su labor social.

Según comentó Sandra esto se le entregó debido a que él es un ejemplo de vida respecto a la lucha y perseverancia, pues, el artista atravesó por duros momentos económicos durante varios años de su infancia y adolescencia.