Will Smith protagonizó uno de los momentos más recordados en la historia de los Premios Oscar, cuando le propinó una bofetada a Chris Rock por hacer una broma sobre la alopecia que sufre su esposa Jada Pinkett. Este hecho golpeó negativamente la carrera del protagonista de “El príncipe del rap”, quien desde ese incidente se mantiene en perfil bajo y alejado de la opinión pública.

Si bien ya pasaron casi dos meses desde los Premios Óscar, ceremonia realizada el 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el nombre de Will Smith aún sigue estando en boca de todos y la bofetada a Chris Rock aún sigue siendo comentada por el público. Esta situación llevo al actor de “Soy leyenda” y “Hombres de Negro” a viajar a la India y tomar terapia para superar todo lo ocurrido.

Pero, antes de protagonizar uno de los episodios más oscuros de su carrera, Will Smith le reveló al presentador David Letterman que tuvo una visión en la que vio su vida destruida cuando tomó ayahuasca en Perú. ¿Qué más dijo? Aquí te contamos los detalles.

Will Smith le reveló al presentador David Letterman que tuvo una visión en la que vio su vida destruida cuando tomó ayahuasca en Perú (Foto: Getty Images)

LA VEZ QUE WILL SMITH VIO SU VIDA DESTRUIDA TRAS PROBAR AYAHUASCA EN PERÚ

Conversando con el presentador David Letterman en el episodio más reciente de “My Next Guest Needs No Introduction”, Will Smith recordó haber tenido una visión de que le quitarían su casa, su dinero y su carrera cuando probó ayahuasca en Perú.

La estrella de “King Richard” reveló que hizo 14 “viajes” con ayahuasca en Perú durante un período de dos años. Sus declaraciones se realizaron en el programa de Letterman, que se grabó antes de que Smith abofeteara a Chris Rock en el escenario en la edición 94 de los Premios de la Academia realizada en marzo pasado.

“Una vez que lo bebas, te verás a ti mismo de una manera que nunca te has visto”, le dijo Smith a Letterman, y agregó que “una de las veces fue la experiencia psicológica individual más infernal de mi vida”.

Will Smith en el programa de entrevistas de David Letterman (Foto: “My Next Guest Needs No Introduction”)

El actor estadounidense continuó narrando su experiencia: “Empecé a ver que todo mi dinero se iba volando, y mi casa se estaba yendo, y mi carrera se estaba yendo, y estaba tratando de agarrar mi dinero, y mi carrera y toda mi vida se estaban destruyendo. Esta es mi miedo, y estoy ahí, pero tengo ganas de vomitar”.

“Escuché una voz que dice: ‘Esto es lo que es, esto es lo que es la vida’. Y yo dije: ‘Oh, m**rda, y escucho a Willow gritar: ‘Papá, ayúdame, papi, ¿cómo es que no me ayudas?’ Y yo estoy como, ‘No te veo, cariño’”, agregó.

Smith continuó: “Dejé de preocuparme por mi casa, dejé de preocuparme por mi carrera y llegué al punto en que me calmé, y la voz todavía está al 100 por ciento; todavía escucho a Willow gritar, mi dinero sigue volando. Pero estoy... totalmente tranquilo, a pesar de que hay un infierno en mi mente”.

¿Qué aprendió con esta experiencia Will Smith?

A través de la experiencia, el actor dijo: “Me di cuenta de que puedo manejar cualquier cosa que suceda en mi vida. Puedo manejar a cualquier persona que pierda, puedo manejar cualquier cosa que salga mal, puedo manejar cualquier cosa en mi matrimonio”.

La conclusión principal de Smith fue que “el 99 por ciento de las cosas que te preocupan nunca suceden. El noventa y nueve por ciento de tu dolor y tu miseria es todo autogenerado; no es real”. “Desarrollé una confianza y un amor por mí que nunca tuve. Confío en que estaré bien, pase lo que pase”, agregó.