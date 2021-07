Televisa está preparando un nuevo proyecto para la televisión llamado ‘Volverte a ver’. Se trata de una telenovela mexicana que estará producida por Ignacio Sada y que tendrá como protagonistas a Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche y Danilo Carrera.

El melodrama mexicano es una nueva versión de la exitosa telenovela “Viviana”, historia que protagonizó con gran éxito Lucía Méndez en 1978 junto a Héctor Bonilla y Juan Ferrara.

‘Volverte a ver’ marcará el debut como protagonista de Alejandra Robles Gil, quien interpretó recientemente a la hermana de Angelique Boyer en “Imperio de mentiras”. Hasta el momento se conoce poca información sobre este nuevo proyecto, pero aquí te contamos los detalles confirmados oficialmente.

MÁS INFORMACIÓN: Más novedades sobre telenovelas mexicanas

¿DE QUÉ TRATA “VOLVERTE A VER”?

El productor mexicano Ignacio Sada se ha encargado de contar algunos detalles sobre lo que será su nueva telenovela. Por el momento, se sabe que el título tentativo del proyecto es ‘Volverte a ver’.

El melodrama será un remake de “Viviana” (1978), protagonizada por Lucía Méndez y Héctor Bonilla y las actuaciones antagónicas de Maricruz Olivier yJuan Ferrara, historia original de la escritora cubana Inés Rodena.

Las grabaciones de ‘Volverte a ver’ comenzarán el 26 de julio y ya se confirmaron a los actores protagonistas: se trata de Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche y Danilo Carrera.

“Es un gusto contar con este maravilloso elenco protagónico que seguramente harán de Volverte a ver junto con un gran elenco un proyecto inolvidable. Bienvenidos”, escribió el productor de la telenovela, Ignacio Sada, a través de cuenta de Twitter.

TRÁILER DE “VOLVERTE A VER”

Por el momento Televisa no ha lanzado un tráiler oficial de ‘Volverte a ver’ ya que las grabaciones recién empezarán a finales del mes de julio. El proyecto recién está tomando forma y el productor, Ignacio Sada, ha mostrado su emoción por esta nueva telenovela.

ACTORES Y PERSONAJES DE “VOLVERTE A VER”

El productor Ignacio Sada confirmó que Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche y Danilo Carrera serán los actores protagonistas de ‘Volverte a ver’. Mientras que Anette Michel y Ernesto Laguardia son parte del elenco secundario de la historia.

‘Volverte a ver’ marcará el debut como protagonista de Alejandra Robles Gil, actriz mexicana que interpretará en esta historia a Ángela, una mujer que luchará incansablemente contra las adversidades de la vida para encontrar el amor verdadero.

“Nunca se rindan, nunca permitan que alguien les diga que no. Siempre se los he dicho, los sueños sí se cumplen –a veces no en el tiempo o momento deseado–, la vida siempre te sorprende con sus planes y créanme siempre será el momento perfecto […]. Hoy te abrazo con mucho amor Ángela. Te esperé muchos años y nos estamos encontrando en el momento más pleno. Amo tu nombre por todo lo que representa y significa”, escribió Alejandra Robles Gil en su perfil de Instagram.

El melodrama también marcará el regreso a Televisa de Brandon Peniche, quien dará vida a uno de los galanes de la historia que promete ser un éxito.

“Se dio la oportunidad de leer un poco del personaje, me encantó. Con Nacho Sada hicimos ‘Un refugio para el amor’ y fue una experiencia lindísima, entonces se fue dando, fui viendo a mis compañeros que los conozco también, los adoro”, dijo Brandon Peniche para el show ‘Cuéntamelo ya!’.

El actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien acaba de protagonizar junto a Michelle Renaud “Quererlo todo”, será el otro galán de la historia.