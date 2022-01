La pandemia del COVID-19 obligó al mundo a parar muchas actividades. Esto, como era evidente, afectó la economía de miles de personas, que han tenido que reinventarse para generar ingresos. Este es el caso de la actriz mexicana Violeta Isfel, quien abrió un negocio de hamburguesas en junio de 2020.

El duro golpe que sufrió la industria del entretenimiento ocasionó que muchos actores y actrices busquen otra manera de generar dinero. Violeta Isfel aprovechó para abrir un nuevo emprendimiento y comenzó a vender hamburguesas en su casa.

El éxito fue tal que abrió un primer restaurante de hamburguesas y, en febrero de 2021, inauguró un segundo local. Ahora, Violeta Isfel anunció que ha decidido cerrar este negocio ¿Por qué? Ella misma cuenta las razones.

Violeta Isfel ha participado en diversas telenovelas como "Una familia con suerte", "Porque el amor manda" y "Mi marido tiene familia" (Foto: Violeta Isfel / Instagram)

¿POR QUÉ VIOLETA ISFEL CERRÓ SU NEGOCIO DE HAMBURGUESAS?

En entrevista con el programa mexicano de televisión “De primera mano”, Violeta Isfel anunció que cerró su negocio de hamburguesas. La actriz mexicana explicó que tomó esta decisión porque subieron las rentas de los locales y se hizo imposibles pagarlas.

“Tuvimos que poner una pausa porque subieron las rentas como si no hubiera mañana. Se vuelven imposibles de pagar. Eso nos ha mermado un poquito. Preferí poner una pausa antes de endeudarme o hacer algo que no estuviera padre o divertido”, explicó Isfel.

“Cuando un negocio empieza a ser un cúmulo de deudas, es momento de parar y decir ‘no quiero quedarle mal a nadie’; tienes que ser lo más honorable posible y es justamente lo que hemos estado haciendo desde el principio”, agregó.

La intérprete de “Mi marido tiene familia” explicó que prefirió parar antes de tener problemas económicos, pero pretende reabrir el negocio de hamburguesas más adelante.

“Sabemos que la economía de nuestro país y del mundo no está del todo bien. Creo que también todo pasa por algo en algún momento en la vida. Creo que lo mejor es saber cuándo retirarte o cuando hacer una pausa para, a lo mejor, agarrar un impulso”, afirmó.

Violeta Isfel también contó que les explicó a sus empleados la complicada situación por la que estaban pasando. Ellos entendieron cómo sigue afectando la crisis económica a los negocios en el mundo entero a cauda de la pandemia del coronavirus.

“Todos mis empleados y las personas que trabajan con nosotros también entendieron y saben que no fue una situación de ‘no ganas’, sino porque la circunstancia actualmente está siendo muy ruda para todos”, contó.

“Es una pausa, no es un cerrar o un ‘ya nunca más’. Tengo que ahorrar, obviamente, porque sabemos que cuando emprendes algo inviertes y te puede o no dar [ganancias]. Ahorita, gracias a Dios, no le debemos a nadie y eso ya es ganancia”, explicó sobre este tema.