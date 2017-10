Los alcances y usos de los videojuegos no tienen límites. Estos pueden ser usados para enseñar y su carácter entretenido los convierten en una de las formas más eficaces de enseñanza.

En los últimos años, se ha desarrollado una relación única entre las culturas más antiguas del mundo y las nuevas formas de contar historias. Juegos como 'Upper One Games Never Alone', popularizaron la tendencia al trabajar junto a la gente nativa de Iñupiaq de Alaska para preservar y llevar la atención global a las historias de su cultura.

Con esta premisa aparece 'Mulaka', un juego independiente del estudio Lienzo, con sede en México, que se ha unido al esfuerzo de preservación digital de la cultura indígena Tarahumara que viven en Chihuahua, México.

Este es un juego de rompecabezas de acción-aventura en 3D, que se centra alrededor de un personaje que aprende sobre esta antigua cultura. "La inspiración inicial para el juego empezó con nosotros, aprendiendo más sobre la cultura Tarahumara, leyendo sus asombrosas leyendas y mitos, y realmente nos enamoramos de ellos", dijo el escritor y programador Guillermo Vizcaíno en entrevista con Mashable.

Con el poder de un semidiós

En el juego, usted es un Sukurúame (o un chamán Tarahumara) que debe invocar el poder de los semidioses. En el video se aprecia al personaje convertirse en 'cumecócari', el semidiós imperial del pájaro carpintero, que tiene cómo tarea convencer a los dioses superiores (el Sol y la Luna) de no destruir la Tierra.

Una parte importante de la meta de Lienzo es no sólo preservar la cultura, sino también otros aspectos clave de su cosmovisión corriendo actualmente el riesgo de erradicación. El pájaro carpintero imperial, por ejemplo, está ahora extinto. Mulaka también está trabajando para preservar el lenguaje tarahumara a través de algunos de los diálogos.

Mulaka ha estado en desarrollo por cerca de tres años, y estará disponible para su estreno en 2018, para Nintendo Switch, PS4, Xbox One y Steam.