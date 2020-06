VALORANT fue presentado en la celebración de los 10 años de League of Legends bajo el nombre Proyecto A. Se trata de un shooter táctico que busca competir con otros títulos como Counter-Strike: Global Offensive y Overwatch, con miras a convertirse en el nuevo esport luego de estar presente en los videojuegos competitivos con su título principal.

A pesar de que otras empresas del entretenimiento como el cine y la televisión han cesado sus operaciones, los videojuegos han mantenido un calendario regular con respecto a sus lanzamientos. Esto incluye a Riot Games, que respetó las fechas que anunciaron oficialmente para su beta cerrada y el 2 de junio liberó por completo este videojuego de disparos en primera persona.

Cada uno de sus personajes son agentes especiales que tienen habilidades únicas unos de otros. Al igual que Overwatch, también se rigen bajo un sistema de clases que sirven de diferente utilidad al equipo para defender o atacar los sitios en donde se va a plantar la bomba.

Estas características y su baja demanda para las computadoras de sobremesa han puesto a VALORANT en el ojo de muchos gamers que buscan un juego gratuito y de disparos para disfrutar online. ¿Cómo se puede descargar el juego, instalarlo y comenzar a entrar en el competitivo? Aquí te enseñamos cómo con los enlaces directos de la compañía.

¿CÓMO DESCARGAR VALORANT PAR PC?

¿Cómo descargar VALORANT en PC? (Foto: Riot Games)

Si no formaste parte de la versión beta cerrada en abril y aún no tienes el juego en tus manos, puedes descargar VALORANT dirigiéndote al sitio web oficial de Riot Games. Allí podrás crearte, si aún no tienes una, la cuenta oficial de la compañía con tus datos personales para jugar Teamfight tactics, Legends of Runeterra, League of Legends y VALORANT.

Al igual que otros títulos populares de Riot Games, el juego es gratuito. Esto significa que no tendrás que gastar un centavo para jugar, a menos que optes por realizar una compra en el juego para conseguir elementos estéticos. Luego de crear tu cuenta, debes seleccionar “jugar ahora” para comenzar el proceso de descarga del juego.

► DESCARGAR VALORANT DE RIOT GAMES EN PC

Durante la instalación para VALORANT, se te pedirá que también instales Vanguard. Este es el sistema anti-trampas de Riot Games, y es necesario hacerlo para que juegues VALORANT. Cuando abras el juego, deberás iniciar sesión con tu cuenta de l compañía, algo que para este punto ya debiste haber creado. Si no, desde el mismo cliente podrás hacerlo.

Vanguard de VALORANT (Foto: Riot Games)

Ahora que sabes cómo descargar VALORANT en la PC, estás listo para participar y unirte a la acción de este nuevo videojuego de disparos. Cabe resaltar que hay una cantidad considerable de cambios en el lanzamiento completo de VALORANT de lo que vimos en la beta cerrada. Esto incluye la adición de un nuevo mapa multijugador, y Reyna, el undécimo agente en la lista.

En el modo de juego estándar, el partido se juega en 25 rondas, por lo que el primer equipo en ganar 13 rondas gana el partido. El equipo atacante tiene una bomba, llamada Spike, que necesitan plantar en un sitio. Si el equipo atacante protege con éxito la Spike, obtendrán un punto. Si el equipo defensor desactiva con éxito el Spike, o el temporizador de la ronda de 100 segundos expira, el equipo defensor obtiene un punto. Si se eliminan todos los miembros de un equipo, el equipo contrario gana un punto. Después de doce rondas, el equipo atacante cambia al equipo defensor y viceversa.

Reyna es el nuevo agente de VALORANT (Foto: Riot Games)

► DESCARGAR VALORANT DE RIOT GAMES EN PC

VIDEO RECOMENDADO

Far Cry 5, tráiler de lanzamiento del videojuego de Ubisoft que causó polémica en el 2018

Far Cry 5, tráiler de lanzamiento del videojuego de Ubisoft que causó polémica en el 2018