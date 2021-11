Luego de varios años de desarrollo, Tunche salió a la luz, siendo un proyecto ambicioso de Leap Game Studios, una reconocida desarrolladora de videojuegos peruana. Este videojuego es un ‘Beat ‘em up’ de rol ambientado en nuestra selva amazónica, con una historia atrapante.

A continuación, un análisis de Tunche tras muchas horas jugando, no te lo pierdas.

Tunche: un videojuego del Perú para el mundo

La historia en nuestra salvaje y mágica Amazonía

El juego nos presenta, primero que nada, a nuestros cinco aventureros, quienes están reunidos en búsqueda de la leyenda de Tunche, un ser mágico que ha provocado caos en la Amazonía.

La propuesta de elegir este lugar para el desarrollo de las aventuras de nuestros personajes es muy buena, pues se presta para una historia llena de magia y mitología, que atrapan con su ‘lore’ y lo pueden alimentar más en ese sentido.

Tunche, un roguelike ambientado en la selva amazónica peruana.

Un ambiente así, a diferencia de colocar un videojuego en un escenario histórico del pasado, le da la libertad de explayarse de otras maneras, lo que representa el ideal de un juego de rol: la capacidad de tomar decisiones propias que normalmente no se repetirían en otro jugador.

Nuestros personajes son cinco, de los cuales podemos usar al que se nos acomode mejor con nuestros gustos, ya que cada uno tiene un estilo de juego muy propio, con habilidades únicas.

Así pues, tenemos al personaje estándar Rumi, una hechicera muy equilibrada en cuanto a habilidades y poderes. Pancho es el personajes ‘tanque’, lo usual, un personaje con gran fuerza pero lento en movimiento. Nayra, enfocada más en la velocidad, que ataca a distancia, pero por lo cual, evidentemente, es algo débil.

Otro personaje similar es Qaru, que se enfoca en la velocidad para derrotar a sus enemigos. Por último, tenemos a Hat Kid, un personaje que utiliza magia, procedente del juego ‘A Hat in Time’, quien tiene sus razones para haberse unido al grupo.

Cada uno de estos personajes tiene su historia propia, que iremos descubriendo a medida que avancemos en el juego. A modo de historietas, nos cuentan el pasado y motivos de estos aventureros para buscar al temible Tunche.

Cada personaje tiene sus habilidades propias que los diferencia de los otros. Elige cuál se acomoda más a tu estilo de juego.

El objetivo del juego es simple: debes acabar con los enemigos pequeños para llegar al más grande, al jefe final. Es interesante ver a las leyendas amazónicas como jefes finales, que te impiden llegar a tu objetivo.

Al ser un juego tipo ‘Beat ‘em up’, es probable que tengas que enfrentar a estos jefes en varias ocasiones, sin embargo, ten en cuenta que la experiencia es lo que te llevará al éxito.

La jugabilidad

Cada zona que vayas atravesando se infestará de enemigos. Hay ciertos momentos en que te perseguirán muchas criaturas exóticas al mismo tiempo, algo que termina haciendo que debas estar en todo momento atento a lo que pasa alrededor de tu personaje, incluido la constante ‘evasión’ de ataques.

Al inicio tendrás que defenderte con tus ataques básicos, pero a medida que explores los escenarios, te relaciones con personajes a quienes podrás comprarle objetos o recursos, tu arsenal de ataques y habilidades irá en aumento, lo que te ayudará a pasar niveles más complicados.

El estilo de juego me recuerda a sagas como Final Fight, de Capcom, del cual quizá hayan tenido alguna referencia, pues es similar, incluso con las diferentes habilidades de cada personaje.

Los jefes finales son parte importante del juego y se basan en mitos de nuestra Amazonía.

Es por ello que tendrás que pasar muchas veces por los mismos lugares, ya que es probable de que mueras antes que pasar el nivel en un solo tiro. La experiencia y la evolución de tus habilidades serán clave en este punto.

Uno de estos recursos son los núcleos, que te buffearán las habilidades, mejorando el ataque, la curación (que es clave particularmente), el nivel de daño entre otras características. Estas se encontrarán en los mismos escenarios al momento de despejarlas de manera aleatoria.

Otro recurso importante es el oro, que es la moneda común parar comprar ítems de curación, de vital importancia en un principio, así como núcleos que nos hagan falta, entre otros ítems importantes.

Un tema a resaltar es que, si caes derrotado, volverás al campamento y tendrás que empezar nuevamente. Este campamento es una base en donde podrás acceder a los diversos personajes que intercambian cosas por monedas o por esencias, para poder ser más poderoso.

Además, existe una interesante forma de conseguir mejores recompensas, y es manteniendo el combo de ataques en un buen nivel, que son resultado de los combos o golpes seguidos que das a los enemigos. A mejor índice de buenos combos que ejecutes al finalizar la sala, algo mejor te espera como recompensa.

Puedes elegir tu propio camino, el tipo de recompensas que crees necesarias adquirir en su momento.

Aspectos técnicos

El lado visual del videojuego es lo más llamativo que tiene. Se sabe que los gráficos fueron dibujados a mano y la verdad es que le da una gran sensación a la hora de jugarlo. No sientes los movimientos como antinaturales, pese a estar en 2D.

Respecto a los enemigos que no son jefes finales, pese a no haber demasiados, algo con lo que quizás estén en deuda, tienen sus propios rasgos particulares dependiendo de la zona en la que estés, un acierto en ese aspecto, pues las gráficas son lo que me llamaron más la atención.

La falta de enemigos nuevos puede hacer que el juego se haga tedioso por lo repetitivo, lo que puede atascar la experiencia del juego, es un tema importante a tener en cuenta.

Otro tema que quisiera resaltar es la música de ambientación que tiene el juego, que usa instrumentos de percusión que le dan ese sentir enigmático propio de una selva inexplorada y salvaje sin ser intimidante o te asuste innecesariamente. El toque folclórico nos sitúa en nuestra selva.

En cuanto al tema de la historia, es evidente que el equipo de desarrolló fue aplicado al momento de informarse respecto a los mitos de la selva peruana, así pues, se logró trasladarlo fielmente al juego a través de las habilidades y ataques de sus jefes.

Conclusión

El juego es, sin duda, un producto lleno de buenas ideas, de las cuales algunas quizá no han sido bien adaptadas. Existen algunos bugs que te obligan a reiniciar la partida, pero particularmente en las horas que estuve en el juego, me pasó pocas veces.

Sin embargo, la experiencia que ofrece es muy buena, hace que valga la pena adquirir Tunche si es de nuestro gusto los entrañables juegos de rol estilo arcade.

Y ni qué decir del aspecto audiovisual, simplemente te fascinará, sumado a la mecánica atrapante del juego. Si te gusta la mitología y las historias bien desarrolladas, este juego es para ti. ¡Disfrútalo!

Puntuación: 8/10

