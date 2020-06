En el 2013 se lanzaba al mercado The Last of Us, un nuevo videojuego de Naughty Dog, los creadores de Crash Bandicoot y Jak and Daxter, con la distribución de Sony exclusivamente para PlayStation. El mismo terminó convirtiéndose en una de las más famosas franquicias de la compañía, y durante más de 7 años los fans han esperado la famosa continuación de la historia de sus protagonistas.

El juego sigue las aventuras de Joel, un padre que perdió a su hija, y a Ellie, una superviviente inmune al virus zombie, dentro de un ambiente post-apocalíptico de los Estados Unidos. Ellos van con unos científicos para que puedan probar hacer una cura, pero al descubrir que Ellie debe morir en el camino, Joel decide rescatarla y le miente diciendo que tenían más pacientes inmunes dentro de ese centro de investigación.

Si bien la compañía anunció su continuación en el 2016, el juego fue retrasado en numerosas ocasiones, pero ahora por fin parece ser que llegará a la PS4 el próximo 19 de junio. De igual forma, algunos medios seleccionados han tenido la oportunidad de probar el juego antes de tiempo para brindar sus opiniones

Entre ellos, los responsables de Hobby Consolas han tenido la oportunidad de listar 14 detalles que encontraron sobre esta nueva entrega, todos presentes en la fase de prueba de la que sí pueden hablar sin violar ningún contrato de confidencialidad. Conoce aquí estos datos sobre The Last of Us Parte II que ahora han salido a la luz.

PUEDES SER PACÍFICO O LUCHAR POR TU SUPERVIVENCIA

Uno de los elementos más interesantes de The Last of Us era que en ciertos momentos, o tal vez solo una, los protagonistas podían cruzar una zona sin ser vistos para evitar conflictos. En la segunda parte esto es prácticamente una norma y puedes optar por ser lo más pacifista posible o entrar directamente en una situación de matar o morir.

PUEDES ARREBATAR ARMAS CUERPO A CUERPO

La mecánica que se vio en el gameplay de la E3 del 2018 que Ellie puede golpear a su enemigo en un combo y quitarle su arma está presente en el juego actual. Ella puede hacer el último golpe quitándole su arma blanca y luego quedársela para futuros combates.

LOS ENEMIGOS SUPLICARÁN POR SU VIDA

Al limpiar una zona de enemigos, es probable que el último de ellos se rinda, se coloque en sus rodillas y suplique por su vida. Será decisión del jugador dejar vivir al enemigo o no.

LOS PERROS PUEDEN SER UN GRAN PROBLEMA

En esta nueva aventura habrán perros que han sido entrenados para matar a Ellie. Ellos pueden localizarla y si bien no es obligatorio matarlos, en algún momento estarás obligado a hacerlo y escucharás como su nombre es gritado por su dueño. Hasta ese punto del detalle están ideados estos enemigos.

LOS CRISTALES SE PUEDEN ROMPER

No solamente una ventana para abrir puertas, sino también en escaparates, máquinas expendedoras, expositores y muchos más. Sin embargo, romper unos cristales para aprovechar esto pueden atraer los enemigos que están cerca del área, en especial a los chasqueadores.

LAS CUERDAS SERÁN UNA ALIADA

Una nueva mecánica será incluida con las cuerdas que Ellie podrá utilizar para ir de un lado a otro. Sin embargo, esta no será igual a lo que pasaba con la saga de Uncharted donde Nathan Drake hacía saltos imposibles. Usarlas será todo un riesgo y hacerlo mal podría provocar la muerte de la protagonista.

AGARRAR OBJETOS ES TODO UN ESPECTÁCULO

Cada objeto que Ellie agarre tiene una animación específica y lo coloca en un lugar de su mochila donde sabe que cabría. Además, respeta las formas de las flechas y las guarda en la apertura de su bolsillo superior para utilizarlas más rápido.

LOS “NUEVOS” ACECHADORES

Si bien los acechadores son conocidos por los fans de The Last of Us, en este nuevo título hacen honor a su nombre para esconderse y agarrar desprevenida a Ellie, atacar en grupo o aparecer en los momentos menos pensados. Realmente se han convertido en una gran amenaza junto a los enemigos humanos del videojuego.

EL TERROR SE APODERA DE THE LAST OF US PART II

La ambientación se ha hecho más terrorífica que nunca, diferenciándose a la primera entrega por ser casi todo el juego un suspenso constante de qué es lo que pasará con Ellie y los protagonistas de esta entrega.

EL ARCO Y LA FLECHA SON VITALES PARA SOBREVIVIR

No solamente para Ellie, sino también para sus enemigos. Una flecha que atine a su cuerpo puede quedarse allí mientras va bajando nuestra vida hasta que la misma tome un tiempo para quitársela luego de la lucha y detener el sangrado.

EL BANCO DE TRABAJO

Puede no ser un elemento innovador, pero ver cómo Ellie personaliza sus armas y las mejoras con animaciones únicas a cada una de ellas es realmente espectacular.

MÁS SANGRE Y GORE QUE NUNCA

Cada elemento de la lucha de los personajes de The Last of Us Parte II es representado con una animación diferente, así como las reacciones de los afectados. Cada arma tiene un increíble detalle en su impacto con las personas y estos incluso agonizan antes de fallecer a manos de Ellie.

EL DIARIO DE ELLIE

La protagonista de esta entrega tiene un diario donde guarda información sobre sus pensamientos, practica sus habilidades de dibujo y apunta cosas importantes para la historia principal.

ELLIE SABE NADAR Y BUCEAR

Si bien en la primera entrega era un problema caminar con Ellie por lugares inundados, esto ya no lo será en su segunda parte, ya que la protagonista ahora podrá explorar estos espacios sin problemas mientras se hace más experta al nadar.

