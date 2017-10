'The Evil Within 2': Conoce los detalles del nueva título de terror [VIDEO]

La supuesta hija fallecida del detective Castellanos sigue con vida. Solo que se encuentra en manos de Mobius, una organización que está detrás de la creación del programa STEM: sistema que permite que varias mentes se junten y se conecten, solo que, esta vez, tendrá a Lily como núcleo para la creación de un universo paralelo en una tranquila ciudad, Union. Nuestro objetivo: ubicar a Lily, dar con el equipo de búsqueda enviado para su rescate y devolver la normalidad a Union.

'The Evil Within 2' mantiene las mecánicas de juego de rol mediante las cuales podremos mejorar nuestro personaje. Por otro lado, estarán las piezas de armas, las cuales servirán para optimizar nuestras herramientas.

Nos presenta, además, espacios cerrados y tortuosos, ya que ahora todo se plantea en una especie de juego de mundo abierto. En Union tendremos edificios y construcciones, a los que podremos ingresar cuando busquemos suministros y demás. El título mejora en casi todo lo que fue la saga previa; es más claro y llevadero, con cierto aire a The Last of Us. La exploración tiene un papel fundamental. Sus 22 horas de juego no defraudarán.

Puntaje: 9.0

Dato

- 'The Evil Within 2' se lanzó en PS4, Xbox One

y PC.