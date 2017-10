Siete imperdibles videojuegos que se lanzarán antes de fin de año [FOTOS]

Con el reciente lanzamiento de FIFA 18 y éxitos como Resident Evil 7, el público gamer espera ansioso grandes estrenos para sus consolas favoritas el próximo año, pero lo que no saben es que aún faltan por revelar increíbles títulos en los últimos meses de este año.

La web deMercado Librenos presenta una lista con los 7 títulos más esperados que serán lanzados antes de fin de año para todos los fanáticos de videojuegos. No te los pierdas:

Call of Duty: World War II

Activision nos trae nuevamente el famoso shooter de acción, esta vez ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Este capítulo se centrará en la historia de los soldados estadounidenses Ronald Red Daniels y Jewish American, quienes vivirán acontecimientos como la invasión Nazi en Francia y Bélgica.

Disponible desde el 3 de noviembre para PS4, Xbox, y PC.

Need for Speed Payback

Por fin regresa famosa saga de carreras y esta tendrá una continuación de 3 años. Como suele pasar, uno de los mejores puntos del juego será la musicalización con temas de Spoon, Queens Of The Stone Age, Tom Morello, entre otros.

El juego sale a la venta el 10 de noviembre para PS4, Xbox y PC

Super Mario Odyssey

En esta entrega, Mario recorrerá un peligroso mundo en 3D, con mejoras de gráficos y nuevas habilidades para poder derrotar Browser.

El videojuego saldrá a la venta este 27 de octubre y será exclusivo para Nintendo Switch.

Gran Turismo Sport

Con más de 100 autos, y decenas de nuevos circuitos y pistas, el videojuego de carreras nos trae otra de sus aclamadas entregas. La desarrolladora Polyphony Digital aspira a que su juego sea reconocido por la FIA para llevar a cabo eventos internacionales.

El juego soportará PlayStation VR y sale a la venta este 18 de octubre para PS4.

Assassin's Creed: Origins

Esta nueva entrega nos introducirá a los orígenes de la hermandad la cual nació en Egipto. El protagonista será Bayek, el último de los Medjay, un linaje de protectores ancestrales. Nuestro héroe dispondrá de una serie de habilidades únicas, como controlar su águila, la cual será crucial para detectar a los enemigos y elaborar planes de ataque.

Saldrá a la venta el 27 de octubre para PS4, Xbox y PC

Pokémon Ultrasol y Ultraluna

Nintendo presenta las versiones ampliadas de Pokémon Sol y Luna cuyo personaje principal vivirá nuevas aventuras ambientadas en las tierras de Alola, incluyendo nuevos pokemon legendarios.

El juego se venderá desde el 17 de noviembre solo para Nintendo 3DS.

Doom VFR

Doom llega al mundo de la realidad virtual en diciembre. El personaje será un humano cibernético que ha resucitado mediante un cerebro artificial, cuya misión será exterminar demonios en marte.

Saldrá a la venta el 1 de diciembre para PlayStation 4 y PC.