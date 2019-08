PlayStation 5: ¿Por qué el 12 de febrero de 2020 sería el día clave para la consola de Sony?

La nueva consola de Sony, la PlayStation 5 , ha generado una gran expectativa entre sus seguidores de todo el mundo. Si bien, el lanzamiento no ha sido anunciado de manera oficial por parte de la compañía, se sabe que el 2020 será el año en que la nueva generación de consolas verá la luz en todo el globo.

Hace unos días, además, los fans pudieron ver las primeras funciones de la nueva consola, incluso el arquitecto de software de Sony informó de manera oficial los primeros detalles sobre cómo sería el equipo. Cabe señalar que lo que aún no está confirmado es si ‘PS5’ será el nombre oficial, tampoco se sabe la fecha exacta del lanzamiento.

Sin embargo, una nueva pista sobre la llegada de la consola se ha hecho pública. Uno de los emails de Sony se filtró en la red y Gamesradar se encargó de difundir. Según el sitio web de videojuegos el segundo mes de 2020 será importante y clave para la PS5. El medio señala que el 12 de febrero de dicho año se llevará a cabo el evento denominado ‘PlayStation Meeting 2020’, en el que se dará más detalles sobre la PlayStation 5 de la multinacional japonesa.

La PS5 será retrocompatible con PlayStation 4. (Foto: PlayStation 5)

Según indica Gamesradar, el evento está pensado para contar más detalles sobre “el futuro de Sony PlayStation al mundo entero”. Entonces, ¿estamos ante el lanzamiento de la PS5? Esto es lo que señala Hobby Consolas.

“Algunas compañías que participarán en el evento y que planean ofrecernos nuevos detalles sobre sus próximos trabajos next-gen son Activision, Ubisoft y Electronic Arts. Además, junto con esto, se habla de que Ghost of Tsushima será otro de los grandes protagonistas de este supuesto evento, del que también se presentarán nuevos avances”, señala el portal especializado.

De otro lado, en el foro Resetera, los usuarios daban cuenta de una nueva filtración de información. La misma situaría al siguiente State of Play el 1 de noviembre de 2019, en el que juegos como Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order y The Last of Us 2 serían los protagonistas del evento.

Por ahora tendremos que esperar para ver si finalmente se presenta la nueva máquina de Sony en los próximos meses. De ser así no faltaría mucho para presenciar la llegada de la nueva generación de consolas.