PlayStation desarrolló su press conference durante el inicio de lo que será el París Games Week de este año. La compañía nipona ha presentado nuevos juegos para PS4 y PlayStation VR, por lo que aquí te hacemos un resumen de lo más importante del evento.

'Guacamelee 2'

PlayStation y Drinkbox Studios anunciaron 'Guacamelee 2' para la PS4. Y para celebrar este anuncio, la desarrolladora ha publicado su primer tráiler, en el que vemos las primeras escenas del juego el cual aspira a repetir el éxito obtenido por su primera entrega. Se espera que 'Guacamelee 2' llegue en el 2018.



Final Fantasy XV: Episode Ignis



Los compañeros de Noctis van recibiendo uno a uno sus propios DLC (contenido descargable), y con motivo del París Game Week de este año, es 'Ignis' quien ha sido el elegido para recibir su propia aventura, además de anunciar la fecha de estreno para el próximo 13 de diciembre.



Sucker Punch trae 'Ghost of Tshushima'

Dejando de lado los entornos urbanos de 'Infamous', Sucker Punch ha presentado su nuevo título: 'Ghost of Tsushima'. Este nuevo título se define dentro del género de mundo abierto ubicándose en el en el Japón feudal, en la isla de Tsushima que ha sido invadida por el imperio mongol.



'Kratos' aparece en un nuevo video



Se esperaba, y aquí llegó. Sony Santa Monica presentó un nuevo tráiler de 'God of War'. Este nuevo material nos permite ver a 'Kratos' luchando contra diversos enemigos.



Primer tráiler de 'The Last of Us II'

Naughty Dog no se ha querido perder la cita en territorio galo. Y es que Playstation ha presentado en el evento parisino el primer tráiler del esperado 'The Last of Us II'. Este material nos deja ver una secuencia cargada de pura tensión en la que conoceremos a nuevos personajes.



Ahora le toca el turno a 'Erica'

Este título de terror, que parece estar desarrollado en 'live action', reveló nuevos detalles. Por ahora, ha sido presentado para PS4 y está siendo desarrollado por Flavourworks y producido por London Studio Productions.



Nuevo tráiler de 'Detroit: Become Human'

David Cage, cabeza del estudio francés Quantic Dream, presentaron un nuevo tráiler de 'Detroit: Become Human', juego que apunta su lanzamiento para mitad año del 2018. En este conocemos más detalles de 'Kara' y sus "hermanos”.

Blood & Truth

Una de las mejores propuestas iniciales para Playstation VR llamada 'The Heist' toma un nuevo rumbo. La idea o propuesta es simple, pero las escenas de acción son realmente inmersivas y repletas de acción. No cabe duda que esta idea será un gran soporte para el dispositivo de realidad virtual de PlayStation.