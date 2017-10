Dentro de poco tiempo Sony PlayStation estará lanzando en nuestro medio el dispositivo de realidad virtual PlayStation VR junto al PS4 PRO. Y para saber todo sobre esto, entrevistamos a Jaime Casis, regional manager de PlayStation.

Es sabido que PlayStation siempre busca innovar y buscar nuevos medios de entretenimiento para el gamer. ¿Cómo es que surge la idea del dispositivo de realidad virtual propio?



Antes que nada, se debe saber que este tipo de decisiones siempre son tomadas a muy alto nivel desde Japón, muy aparte de todo el staff que está detrás de todos los productos de PlayStation. En ese sentido, PlayStation siempre tiene la visión de innovar y entregar las mejores experiencias en gaming para todos los gamers. La compañía vio una gran oportunidad para sofisticar y poder transportar momentos inimaginables a los gamers a través del VR (Realidad Virtual). Hoy, PlayStation VR es un pilar y una gran apuesta para la empresa que cuenta además con un gran contenido, y mientras más contenido haya para los gamers mejor será la experiencia.

PlayStation VR ya fue lanzando en otras regiones y ahora le toca el turno al mercado latinoamericano y en especial al peruano. ¿Cómo ve la compañía a estos mercados en el contexto actual?



Para PlayStation es indudable que el mercado latinoamericano es clave. Para esto, las decisiones y lanzamientos se toman de acuerdo al desarrollo de cada uno de los mercados. Hoy es un gran momento para Latinoamérica y para Perú. La compañía estará lanzando no solo el PlayStation VR, sino que además PS4 Pro y el PlayStation HITS Bundle con tres títulos junto a 3 meses de PlayStation Plus y muchas otras cosas más con el fin de que puedan vivir las grandes experiencias que ofrecemos.

¿Qué se estará lanzando para el PlayStation VR y para el PS4 Pro en Perú?



Ambos llegarán casi al mismo tiempo. Te puedo comentar que PlayStation VR estará llegando a Perú para finales del mes de octubre, mientras que el PS4 PRO estará disponible alrededor de la quincena de este mes para toda América Latina. Estamos a la vuelta de la esquina pero eso no será todo, ya que habrán más sorpresas como la expansión de 'Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds' junto al lanzanmiento de 'GT Sports', la nueva entrega de una de las franquicias más grandes de PlayStation.

Coméntanos un poco más acerca de la nueva versión de consola PS4 Pro



La realidad es que el PS4 Pro es exactamente igual al producto que ya todos conocemos, vale decir al que ya se encuentra disponible tanto en Estados Unidos como Canadá. Solo que en este caso, el lanzamiento para Latinoamérica está un tanto desfasado. Teniendo en cuenta las buenas experiencias con respecto al lanzamiento en los países antes mencionados, esto nos hace llegar mejor preparados y entendiendo mejor las necesidades de los consumidores y gamers latinoamericanos. Hoy, tenemos grandes títulos para aprovecehar a la PS4 Pro, incluso sin tener una pantalla 4K HDR, pero si ya cuentan con una, la experiencia será mucho mejor.

Para el gamer peruano, ¿qué puede esperar del PlayStation VR, el dispositivo de realidad virtual? ¿Es una nueva experiencia?

​

Si. El gamer peruano podrá transportarse a nuevos mundos gracias a la calidad del PS VR y a la sensación inmersiva que ofrece. Además, este llegará acompañado de grandes títulos como 'Until Dawn: Rush of Blood', 'Far Point', 'Eve: Valkyrie', el lanzamiento mundial de 'The Inpatient' el próximo 21 de noviembre y cerca de 100 títulos más con los que el gamer peruano podrá sacar provecho al dispositivo de realidad virtual. Pero eso no esto todo, ya que para todo el mercado latinomaericano se estará lanzando el Playstation VR Bundle, un pack que contará con el dispositivo, dos controles de PS MOVE, la cámara y el juego 'PlayStation VR Worlds' junto a un demo disc. Es claro que para nosotros todo el contenido es importante. Hay mucho contenido para sacar provecho del dispositivo.

Hay un título que mencionaste, 'Gran Turismo Sport'. ¿Es un juego que podrá aprovechar las bondades del PS VR?

​

Exacto, 'GT Sport' es un juego compatible con PS VR, con el que podremos mejorar la experiencia al jugarlo con este dispositivo, aún cuando la consola de cada uno sea la PS4 Slim, PS4 o PS4 PRO o incluso utilizando cualquier tipo de televisor, la experiencia será espectacular.

¿Qué ventajas podrá encontrar el consumidor peruano o el gamer latinoamericano entre el PS VR con otros equipos?



Lo que puedo comentarte es que PlayStation tiene más de 60 millones de consolas en las manos de los consumidores. Cuenta también con la comunidad de gamers más grande en todo el mundo y obviamente esto permite a todos poder jugar con los amigos, vivir nuevas experiencias con ellos. PS VR llega a una base ya instalada en donde todos podrán disfrutar de exclusivas y grandes experiencias, en una infraestructura lista para todos.

¿Qué podrías decirle a los gamers peruanos?



Solo me queda agradecer a los gamers peruanos por esa pasión. He tenido la suerte de estar en Perú en varias oportunidades, y vivir esa pasión que tienen por PlayStation. Muchas gracias por todo, y los invito a que sigan viviendo en estado Play.