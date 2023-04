En febrero se anunció el preview de PC Game Pass en 40 nuevos países por primera vez, incluido Perú. Ahora, el servicio entrará oficialmente en operación a estos nuevos mercados con precios locales.

“Agradecemos a todos los jugadores que se unieron para probar la experiencia y ayudarnos a darle forma a esta comunidad en Latinoamérica. Ahora, deseamos continuar impulsando este crecimiento con una increíble promoción que facilite el acceso a PC Game Pass para nuevos usuarios y recompense a quienes fueron parte del preview”, señaló Erick Baca, director de Xbox para Latinoamérica.

PC Game Pass les da a los jugadores acceso inmediato a una biblioteca de más de cien títulos de PC en Windows que está en constante actualización. En ella se incluyen juegos de Xbox Game Studios disponibles el mismo día de su lanzamiento, icónicos títulos de Bethesda, una membresía de EA Play y beneficios únicos para miembros en juegos de Riot como: League of Legends y Valorant. Así como otros reconocidos títulos como Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Grounded, Age of Empires IV, FIFA 22 y muchos más.

Promoción de lanzamiento

Los nuevos usuarios recibirán una oferta especial de bienvenida por tres meses de servicio por tiempo limitado.

Además, si fuiste parte de PC Game Pass durante el preview, recibirás dos meses más gratis de tu membresía PC Game Pass, sin necesidad de realizar más acciones.

¿Cómo acceder a PC Games Pass?

Los nuevos usuarios que quieran unirse a PC Game Pass, pueden visitar www.xbox.com/pcgamepass para conocer más sobre precios locales y suscribirse.

Aplicación de Xbox para PC

El mejor lugar para disfrutar de PC Game Pass es la aplicación de Xbox para PC. Esta permite la búsqueda de juegos, jugar títulos de PC, conectarte y conversar con amigos en otros dispositivos.