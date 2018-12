Se acercan las fiestas navideñas y los videojuegos son algunos de los regalos más deseados por los grandes y pequeños del hogar. PlayStation no es ajeno a la celebración y acaba de elaborar su top 5 de los mejores videojuegos que se encuentran disponibles en el mercado.

SPIDERMAN



En setiembre se lanzó Spider-Man, un videojuego de acción y aventura recreado en la ciudad de los rascacielos, New York, basado en el superhéroe de Marvel. El juego narra una historia completamente original del hombre araña, el cual cubre ambos aspectos del personaje, como Peter Parker y el héroe. Además, en el transcurso del juego, aparecen gran variedad de famosos enemigos como Mr. Negativo, Buitre, Rhino, entre otros.

El videojuego de Spider-Man fue considerado uno de los mejores del año en el Game Awards 2018. (Foto: Insomnia) El videojuego de Spider-Man fue considerado uno de los mejores del año en el Game Awards 2018. (Foto: Insomnia) El videojuego de Spider-Man fue considerado uno de los mejores del año en el Game Awards 2018. (Foto: Insomnia)

PES 2019



La selección peruana que disputó el Mundial Rusia 2018, los clubes Sporting Cristal y Alianza Lima son algunos de los nuevos atractivos que trae el PES 2019.



Sporting Cristal y Alianza Lima se encuentran presentens en el PES 2019 (Foto: Konami) Sporting Cristal y Alianza Lima se encuentran presentens en el PES 2019 (Foto: Konami) Sporting Cristal y Alianza Lima se encuentran presentens en el PES 2019 (Foto: Konami)

CALL OF DUTY BLACK OPS 4



La empresa Treyarch fue la encargada de desarrollar esta nueva entrega esperada por los fans, debido a su multijugador online y por el modo zombie, los mejores de la saga CoD según el público.

Call of Duty Black Ops 4 Call of Duty Black Ops 4 Call of Duty Black Ops 4

RED DEAD REDEMPTION 2





También reconocido como uno de los mejores juegos lanzados este año, gracias a sus siete nominaciones y tres categorías ganadas en los Game Awards 2018, Red Dead Redemption 2 sin duda es un título que promete muchas sorpresas, siendo la acción el foco principal de las misiones de campaña, y en donde podrás encontrarte con batallas en campo abierto, asalto a bancos, persecuciones a caballo y en trenes.

Red Dead Redemption 2 es considerado como el juego revelación del año. (Foto: Rock Star Games ) Red Dead Redemption 2 es considerado como el juego revelación del año. (Foto: Rock Star Games ) Red Dead Redemption 2 es considerado como el juego revelación del año. (Foto: Rock Star Games )

SPYRO REIGNITED TRILOGY

​

Esta entrega es un remake de los tres originales juegos de la saga Spyro: Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto’s Rage y Spyro: Year of the Dragon. Siendo lo más resaltante y lo que fascina de este juego los gráficos actualizados, escenarios ricos y personajes detallados con animaciones muy cuidadas.



Otro regalo muy buscado por todos los fanáticos de los videojuegos son los bundles con productos agregados como mandos, juegos o accesorios.