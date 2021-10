El momento que muchos fans han esperado finalmente llegó: Marvel’s Guardians of the Galaxy ya está disponible tras anunciarse meses antes en el pasado E3 2021. Ya podrás ponerte en el rol de Star-Lord y vivir las aventuras espaciales junto a su inseparable equipo.

En este juego podrás ser el líder de este grupo de viajeros espaciales, que te asegura horas de diversión que te llevará a visitar muchos planetas, enfrentar peligros desconocidos y aprender más del pasado del hombre conocido como Peter Quill.

Marvel’s Guardians of the Galaxy es un nuevo título de acción y aventura para un solo jugador desarrollado por Eidos-Montréal, el mismo equipo detrás de Shadow of the Tomb Raider y el galardonado Deus Ex: Mankind Divided, y publicado por la famosa compañía detrás de leyendas como Final Fantasy: Square Enix.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

En esta entrega, podrás explorar varios mundos lejanos y desconocidos, así como pelear contra una gran cantidad de enemigos que van desde criminales armados hasta monstruos de formas alienígenas sumamente extrañas.

Y aunque solo tomas control de Star-Lord, los Guardianes tendrán que pelear como un equipo si quieren salir con vida de cada combate.

Aprovecha un sistema de disparos y órdenes tácticas dinámicas donde combinas el poder de fuego de Peter con la enorme fuerza de Drax, las extensas raíces de Groot, la genialidad tecnológica de Rocket y la letal espada de Gamora.

Conoce bien lo que puede hacer cada uno de tus aliados, dentro y fuera de batalla, desbloquea y domina todo su arsenal de habilidades y entra a la acción guiando al equipo de mercenarios más hábil de la historia galáctica (o al menos eso quieren creer) siempre luciendo lo mejor posible con alguno de los muchos trajes desbloqueables inspirados en los cómics y películas.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Por último, si ves que a tu equipo no le está yendo bien, sube su ánimo con el poder de la inspiración ochentera activando alguna de las 30 canciones licenciadas y totalmente cantadas presentes en una de las bandas sonoras más “radicales” de la historia de los videojuegos.

Lucha al ritmo de bandas como Twisted Sister, KISS y la agrupación ficticia pero igualmente rockera exclusiva del juego: Star-Lord… Sí, de ahí es de donde nuestro héroe sacó su icónico pseudónimo. ¿Estás listo? Por supuesto que sí… O eso creemos.

El juego de Marvel estará disponible a partir de este 26 de octubre para las plataformas PlayStation 4 y PlayStation 5, y sus versiones físicas llegarán a nuestro país gracias a Solutions 2 Go y estarán disponibles en en los puntos de venta retail como Ripley, Falabella y en supermercados como Metro, Wong, Plaza Vea y Tottus.

