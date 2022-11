John Wick ha conseguido sembrar fama al ser una de las franquicias más populares de los últimos años. Lionsgate, su productora, cree que es posible que se pueda expandir esa popularidad más allá de películas.

Para una entrevista con IndieWire, Jon Feltheimer, CEO de Lionsgate, aclaró que es probable que se adapte John Wick al mundo de videojuegos. Ya que Lionsgate no tiene un servicio de videojuegos, intentarían contactar a las grandes empresas para que ayuden en la elaboración del juego.

A pesar de esas dudas, el director sí cree que Wick tiene potencial para adaptarse a un videojuego AAA. Con la correcta inversión, atraería a un gran número de audiencia. “No quiero adelantarme aquí, pero creemos que se puede hacer un gran juego AAA con John Wick. Hemos estado presentando propuestas. Ciertamente estamos interesados en hacer avanzar eso, pero no quiero decir nada más en este momento”, declaró Feltheimer.

Para que el videojuego tenga éxito, será necesario que se sirva del lanzamiento de las próximas películas para capturar la atención de audiencias. Sony se está sirviendo de las adaptaciones de Uncharted y The Last of Us para sacar nuevas entradas de sus juegos. Viendo que Lionsgate planea lanzar tres películas más en la saga, tendrán tiempo suficiente para crear el videojuego con completo orden.

John Wick 4 se estrenará a finales de Marzo. Mientras, la precuela ‘The Continental’ saldrá pronto en Amazon Prime.