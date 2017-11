Buenas noticias para los fanáticos de los juegos de estrategia. La cuenta oficial de Facebook del popular videojuego ' StarCraft II ' se volverá 'free to play' para todos a partir del 14 de noviembre.

Así como lo lees. Uno de los juegos de estrategia más populares de todos los tiempos y que marcaron la infancia de muchos gamers, en su segunda versión mejorada se volverá enteramente gratis para todos.

"¡A partir del 14 de noviembre, StarCraft II se volverá Free-to-Play para todos!", es el mensaje publicado en la cuenta de oficial de 'StarCraft II' que viene acompañado de un video en el que resumen el juego y las épicas batallas entre los Protoss, Zerg o Terran.

Eso no es todo. Además de todo el contenido multijugador al que tendrás acceso, Blizzard ofrece la épica primera campaña del modo historia 'Wings of Liberty' completamente gratis, y los que ya la habían comprado recibirán de regalo la expansión 'Hearth of the Swarm'.

Si eres de los que tienen las tres campañas compradas, la compañía regalará un diseño exclusivo de 'Fantasma' y tres retratos nuevos en forma de agradecimiento.

StarCraft II Diseño exclusivo del 'Fantasma' de StarCraft II. (Difusión) Difusión

Recientemente Blizzard, compañía encargada del desarrollo, estrenó el StarCraft original y su expansión, pero en una versión completamente remasterizada, apelando a la nostalgia de muchos amantes de las batallas en tiempo real. Ahora ofrece la opción de volverte un experto con 'StarCraft II'.

Ya lo sabes, si eres un 'Comandante', 'Ejecutor' o 'Cerebrado', esta es tu oportunidad. ¡Entaro Adum!