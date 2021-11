No cabe duda que el anuncio de ‘Dragon Ball: The Breakers’ por parte de Bandai Namco sorprendió a todos, esto fuera de generar la curiosidad del caso por querer saber cómo será el título multijugador asimétrico el cual combinaría las mecánicas de juego de ‘Dead by Dayligh’t y el universo creado por Akira Toriyama.

Para revelar y absolver toda duda, se podrá acceder a una fase de prueba cerrada (‘prueba BETA’) la cual dará inicio a incios de diciembre, según se puede apreciar en el nuevo video publicado.

Pero eso no es todo, ya que el video nos muetra cómo es que los sobrevivientes podrán sobrevivir al ataque de ‘Raider’, personaje el cual podrá evolucionar y volverse más poderoso. Detalle aparte, los supervivientes podrán transformarse en ‘superguerreros’ como ‘Gokú’ o reunir las ‘Esferas del Dragón’ y recibir ayuda del mítico ser.

Para poder acceder a esta fase de prueba solo hay que acceder a la página oficial del videojuego y registrarse dando un click en ‘Sign Up’. Si uno es elegido se recibirpa un correo electrónico cerca a la fecha de inicio de esta ‘BETA cerrada’ la cual se desarrollará entre el 3 y 4 de diciembre en varias sesiones.

‘Dragon Ball: The Breakers’ se lanzará en el 2022 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, y se podrá jugar también en PlayStation 5 y Xbox Series X|S gracias a la retrocompatibilidad.

Nuevo tráiler de ‘Dragon Ball: The Breakers’