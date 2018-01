Conoce los detalles de 'Dishonored: Death of the Outsider' [VIDEO]

Desde que lanzó su primer juego, en 2012, Dishonored ha presentado un universo steampunk muy bien planteado. Y aunque tiene material de sobra para seguir explorando este mundo, ha lanzado esta nueva entrega para dejar en claro que no desea sobreexplotar la franquicia.

Esta versión nos ubicará luego de los eventos ocurridos en Dishonored 2. Ahora, asumiremos el rol de Billie Lurk y deberemos acabar con el Forastero, quien es la fuente del poder desde la primera saga. Podremos afrontar las misiones de forma sutil o brutal.

En lo que se refiere a las habilidades de Billie, estas resultan escasas, pero queda claro que son muy diferentes a las que ya hemos visto en juegos previos: teletransportación, marca de objetivos y ‘adoptar’ un rostro ajeno.

El resto de las mecánicas son similares a las conocidas. No hace falta tener Dishonored 2 para entender este nuevo título, ya que es muy flexible al momento de afrontar alguna misión (se explica solo).El tiempo de juego oscila entre 10 y 13 horas, y al terminarlo tendremos la opción del ‘old game plus’, la que nos permite volver a jugarlo usando algunas habilidades especiales de Dishonored 2.

Death of the Outsider es una forma de cerrar una saga, aunque no esté presente el Chaos System. Es de aplaudir que se culmine este capítulo con un nuevo escenario, en lugar de recurrir a los conocidos (de sobra).