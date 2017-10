Hace muchos años dejaron de producirse las grandes máquinas de Arcade que divertían a grandes y pequeños por varias horas. Muchos que crecieron con esos juegos, ahora se deleitan con los gráficos y con la velocidad de las nuevas consolas, e incluso con las apps para celulares. Es por eso que te traemos cinco juegos clásicos de ayer para que los juegues hoy en tu celular.

Pac-Man

Pac-Man llegó en 1980 creado por Toru Iwatani para la compañía japonesa Namco. Desde entonces ha sido adaptado para casi todas las plataformas, e incluso se han hecho series animadas y películas.



PAC-MAN: Esta es la versión oficial de Namco, con muchos escenarios y tres niveles de dificultad. Disponible para Android y iOS.

Galaga

En Galaga atravesamos el espacio acribillando naves enemigas. Galaga fue creada en 1981 también por Namco.



Galaga Wars: El juego oficial con gráficos mejorados. Divertido y adictivo. Disponible para Android y iOS.

Tetris

Al lanzarse en 1984, nadie pensaba que se convertiría en el gran éxito que fue, y mucho menos su creador, el ruso Alekséi Pázhitnov.



TETRIS: Electronic Arts nos trae su versión oficial junto con distintas modalidades de juego y gráficos modernos. Disponible para Android y iOS.

Asteroids

Destruir asteroides es nuestra misión, y también evitar que éstos choquen contra nosotros o al revés. Fue creado por Atari en 1979.



Asteroids: Gunner con gráficos mejorados y varias naves a elegir. Disponible para iOS.

Breakout

Golpear bolas metálicas con una barra y romper piezas de colores hasta no dejar ni una. Así es Breakout, lanzado por Atari en 1976 y que ha tenido diferentes versiones.



Break the Bricks: Inspirado en Breakout, no deberás dejar un solo ladrillo en pie. Disponible para Android.