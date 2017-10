Andy Salisbury, escritor de 'Shadow of War': "El objetivo de esta entrega es enfrentar a Sauron" [VIDEO]

Una nueva entrega basada en la franquicia del 'Señor de los Anillo's ha llegado. Warner Bros. Interactive junto a Monolith Productions han desarrollado 'Middle-earth: Shadow of War' y con motivo de su lanzamiento, Perú21 entrevistó a Andy Salisbury, gerente de Comunidad y escritor en Monolith Productions junto a René García, reconocido actor de doblaje mexicano, quien prestó su voz a uno de los personajes de este título.

Andy, antes que nada, hablemos de los personajes ¿Cuáles son los objetivos de Talion y Celebrimbor en este juego? ¿Qué buscan en esta entrega?

AS. Shadow of War es ingresar a un nuevo nivel. Ahora, el objetivo principal de esta entrega es la de enfrentar a Sauron. Es decir, ir hacia Mordor para vencer al Señor de las Sombras, para luego traer al Señor de la Luz. Ellos están tras este objetivo forjando un nuevo anillo de poder. Para esto, hemos trabajado muchísimo en crear esta nueva y grandiosa historia para que todos puedan disfrutarla.

¿Cómo es que podrán capturar la atención de los fans del universo de Tolkien para esta entrega?

AS. Para nosotros es muy importante poder desarrollar algo nuevo referente al universo de Tolkien y de la Tierra Media. Nuestro estudio está compuesto por fans de esta franquicia, del mundo del Señor de los Anillos, y es muy importante para nosotros trabajar de la mano con Middle Earth Enterprises. Además, nos han ayudado en nuestro trabajo garantizando que cada paso que demos y que la mecánica del juego mismo esté vinculada al mismo universo y mitología de Tolkien.

¿Recomiendas primero jugar 'Shadow of Mordor', lo que es el primer capítulo de esta franquicia, o ir directamente a 'Shadow of War'?

AS. Podríamos jugar el primer título, pero si uno opta por ir directamente por Shadow of War podrán tener una introducción, con la que no se podrán perder ningún detalle en lo referente a la historia o trama del título previo. Aunque recientemente hemos desarrollado una actualización a Shadow of Mordor con relación al sistema Némesis, por lo que si tienes un seguidor es una muy buena oportunidad para poder optar por el primer juego.

Mencionaste el sistema Némesis, ¿este llegará con nuevas mecánicas? ¿Qué tan grande será en esta entrega?

AS. Némesis llegará con muchas mejoras, ya que es mucho mayor y más grande ahora. Este ahora no solo se basará en cuentos épicos, sino que además tendremos de por medio rivalidades muy profundas y de corte personal con diversos enemigos que se cruzarán en nuestro camino en Mordor. Además, hemos expandido esto con la creación de tribus de orcos, las cuales además tienen su propia subcultura. Otro detalle aparte, son los añadidos al sistema de combate, ya que los enemigos tendrán personalidades únicas, como también el que nosotros podremos crear en nuestro propio ejército con enemigos a los cuales primero deberemos vencer para luego añadirlos a nuestra tropa. Esto sin dejar de mencionar a los jefes de cada tribu o fortaleza.

Para ti, ¿Shadow of War resulta ser un juego más difícil?

AS. Shadow of War posee diferentes niveles de dificultad. Es más, si es que deseas ver que es lo que este juego ofrece podrán optar por una dificultad fácil; pero si lo que se busca es un juego retador, Shadow of War posee un modo difícil, en el que los orcos estarán más preparados y además se adaptarán a nuestros ataques, por lo que tendremos que variar o cambiar nuestras estrategia al momento de enfrentar a estos temibles enemigos. Será todo un reto.

¿Quisieras añadir algunas palabras a los gamers peruanos?

AS. Antes que nada, muchas gracias por el apoyo que nos dan, y esperamos que esta entrega les guste a todos. Realmente apreciaremos mucho esto.

Ahora pasamos a conversar con René García. ¿Cómo es que llegas al universo de Tolkien, al mundo de Shadow of War?

RG. Sobre mi llegada a lo que es el doblaje de este juego, Warner Bros me hace una propuesta basado en mi trayectoria para doblar a un personaje, un orco y muy distinto a lo que yo hago. Aquí, los orcos tienen un papel protagónico en la trama del juego. Y esta parte de crear y darle la voz a un orco fue muy interesante.

¿Qué impresión tienes de este título? En comparación con otros en los que has trabajado

RG. El desarrollo y mi trabajo en este Shadow of War ha resultado muy especial. Es más, he trabajado en otros videojuegos como Alan Wake por ejemplo, pero en este caso ha resultado muy especial. Además, el hecho de darle la voz a un personaje como un orco hace pensar al gamer que está jugando con la persona crea la voz al personaje. De esta forma se crea una vinculación más cercana, tal cual sucedió con los Caballeros del Zodíaco cuando nos buscaron para poner nuestras voces en el videojuego o como es ahora con la Liga de la Justicia y el nuevo Batman (Ben Affleck). Pero, a todo esto nunca nos salimos del concepto de Tolkien. Hay una historia estrecha y muy vinculada a este universo.

Sobre tu personaje en Shadow of War, ¿qué nos puedes contar?

RG. Para esta entrega, represento y doy voz a uno de los orcos protagónicos de la trama. No puedo hablar mucho de este, pero si puedo decirte que cada orco goza de una personalidad propia lo cual los hace muy atractivo a cada uno de ellos. Es más, Shadow of War es la otra cara de la moneda con relación al juego previo. Cada orco goza de una voz en particular, y esto los convierte en personajes muy especiales. Es más, Shadow of War es un juego de los orcos. Además, en este título podremos encontrar orcos buenos y al mismo tiempo orcos malos. No cabe duda que este trabajo actoral ha sido una gran oportunidad.

¿Quisieras añadir algunas palabras a los gamers peruanos?

AS. Muchos saludos a todos, siempre me han recibido muy bien tanto a mí como a otros compañeros cuando hemos estado allá. Solo puedo agradecerles por todo el cariño que nos dan y por lo que hacemos, que es esto. Una pequeña parte en el desarrollo del juego para que todos en Latinoamérica lo puedan disfrutar. Un abrazo enorme.