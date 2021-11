Among Us es un videojuego que alcanzó una gran popularidad entre las plataformas móviles y ahora dará su salto a la consolas de próxima generación, pues InnerSloth anunció que el 14 de diciembre se lanzaría en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series.

Se presentará una versión virtual que tendrá la función de juego cruzado para que los usuarios de diferentes plataformas puedan jugar de manera conjunta, además de una edición física solo disponible en Europa y Reino Unido.

Su lanzamiento para Japón, Corea del Sur y el mercado asiático será el 16 de diciembre, mientras que para los Estados Unidos y América Latina se lanzará recién el 11 de enero de 2022.

Asimismo, se sabe que habrán dos versiones del formato físico, uno más económico denominado ‘Crew Edition’ o ‘Edición Tripulante’, que incluirá la copia del juego, todo el contenido publicado virtualmente hasta la fecha, una caja lenticular 3D, una tarjeta llave holográfica y diversos elementos promocionales corporativos como carteles, pegatinas y diversos fondos.

La otra versión se denomina ‘Imposter Editio’ o ‘Edición Impostor’, el cual incluye además un peluche o caja de edición limitada, y una “Expelled Edition”, la más completa, que incluirá todo lo anterior más una manta, un sombrero y otra caja de edición limitada.

Ambas ediciones serán lanzadas para todo el mundo entre los meses de marzo y junio de este 2022.

VIDEO RECOMENDADO:

Rodrigo García, gerente Comercial y de Marketing de Mallplaza en Perú: "Esperamos que las ventas de este año sean similares a las de 2019"