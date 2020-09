Among Us se ha convertido en el juego del momento y miles de personas al día se conectan en las distintas plataformas para jugar en solitario o con amigos. Replicando el método de juego de otros títulos de descubrir al impostor, InnerSloth creó este videojuego para dispositivos móviles que luego dio el salto a Steam.

Sin embargo, si éxito no se dio de la noche a la mañana. Cuando se lanzó en el 2018, el videojuego solo atrajo a una pequeña cantidad de fans que ayudaron al equipo a mejorar el juego con sus comentarios. Durante un tiempo este juego generó balances mixtos hasta su gran explosión de popularidad en el 2020.

Esto se debió a que los streamers de todo el mundo comenzaron a probar el juego con sus amigos, generando cientos de miles de horas de contenido al rededor de Among Us mientras se divertían transmitiendo. Ahora, la compañía independiente ha confirmado que ya están preparando la segunda parte que debutará en los próximos años.

Among Us 2 aún se encuentra en desarrollo, pero los fans ya se preguntan si tendrá una funcionalidad que, a fecha de publicado este artículo, no tiene el juego original: una compatibilidad con consolas. ¿Podría ser que Among Us 2 llegue a la PS5 y a las nuevas Xbox Series X y S? Esto dijo uno de sus desarrolladores.

¿AMONG US 2 LLEGARÁ A LA PS5 Y A LA XBOX SERIES X Y S?

Antes que nada, se debe mencionar la situación actual de Among Us. El videojuego de InnerSloth se encuentra disponible para PC a través de Steam, aunque originalmente se ideó para dispositivos móviles Android o iOS de forma gratuita. Hasta la fecha, aún tiene versión para las consolas de Sony y Microsoft, la PS4 y Xbox One.

A través de una transmisión en Twitch, donde jugaba su propio juego con unos amigos, el desarrollador de InnerSloth Forest Willard respondió una pregunta sobre la posible compatibilidad del juego con consolas, alegando que si estaban trabajando en ello pero es complicado por el sistema de comunicación de las propias consolas:

“[Un port de consola] es algo de lo que estamos empezando a hablar”, dijo Willard. “Pero tendríamos que escribir un sistema para comunicaciones rápidas. Básicamente sería para randoms, como Rocket League. No sé si podríamos implementar el chat de voz en la consola o no. Una de las primeras cosas que queremos agregar es un sistema de cuentas tipo lista de amigos porque es realmente difícil hacer algo sin eso”.

Como se sabe, Among Us no cuenta con ningún tipo de herramientas de chat de voz integradas. Si los jugadores quieren hablar entre ellos en un lobby, deben abrir la sala de chat del juego o saltar a una aplicación separada como Discord. Esto no es un problema tanto como lo es idear una forma para las personas que prefieren no usar el chat de voz pero que aún quieren comunicarse con los otros jugadores.

En este escenario, informa Inverse, los jugadores tendrían que usar un mouse y un teclado en ambos sistemas, lo cual es posible pero engorroso. Muy pocas personas los poseen para las consolas. Y en esta generación, los grupos de los juegos multijugador suelen ser muy silenciosos a menos que estés con amigos.

Ahora, también es necesario resaltar que Among Us ya no debería seguir teniendo más actualizaciones además de parches de vez en cuando para corregir errores y dar mantenimiento a los servidores. Todos los esfuerzos de InnerSloth están ahora en su secuela, así que este problema será revisado por el equipo para encontrar una solución a futuro.

Considerando el enorme éxito que ahora tiene Among Us, sería una mala jugada de parte de la compañía que no implementen algún tipo de sistema de comunicación interno para que pueda ser usado en cualquier plataforma. Incluso en consolas, esto podría funcionar a través de algún sistema con un audífono y micrófono simple conectado por AUX a través del control.

De cualquier forma, es más que seguro que Among Us 2 llegaría con este sistema para la PlayStation 5 y para las nuevas Xbox Series X y Xbox Series S. No sería descabellado pensar que a futuro también se estrene en la Nintendo Switch, haciendo un verdadero título multiplataforma con cross-play en todas las consolas al mismo estilo de Fortnite.

