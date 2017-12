El 2017 ha sido uno de los mejores años para el mundo de los videojuegos , con títulos que han generado diversas reacciones en los gamers , y que van desde los estilos clásicos y el retorno a los orígenes, hasta el advenimiento de nuevas tecnologías.

Uno de los eventos que marcaron el año fue el lanzamiento de la primera consola híbrida de la historia, la Nintendo Switch, que logró ser la más vendida del 'Black Friday'. Otro referente de la tecnología dedicada al entretenimiento electrónico fue la Realidad Virtual (VR), que tuvo su auge este año con la PlayStation VR, y el estreno de títulos desarrollados también para esta tecnología como el exitoso 'Resident Evil 7 Biohazard'.

El año también estuvo marcado por el retorno de algunos juegos a sus orígenes clásicos, como es el caso de ' Call of Duty WWII' o el 'StarCraft Remastered', que ya necesitaba una desempolvada digital. Este gusto por lo clásico estuvo muy bien representado por el galardonado 'Cuphead', y su hermoso estilo gráfico de 'cartoon' de los años 30.

Pero, no todo fue bueno para la industria de los videojuegos, en especial para ciertos títulos que generaron polémica por el fuertemente criticado sistema de 'micropagos', que a la larga terminó dejando en segundo plano excelentes títulos como el ' Star Wars Battlefront II'.

El juego del año de los Game Awards 2017 fue otorgado a ' The Legend of Zelda: Breath of the Wild', de la compañía de la gran N. Pero una de las revelaciones fue el extraño videojuego de Hideo Kojima: 'Death Stranding', protagonizado por el actor de 'The Walking Dead', Norman Reedus.

Entre títulos galardonados, clásicos, indie y revelación, nosotros hicimos la tarea y aquí te traemos los 20 mejores videojuegos del 2017, para que los tengas en cuenta si quieres pasarte este verano 2018 muy entretenido.

1 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' (Nintendo)

2 'Super Mario Odyssey' (Nintendo)

3 'Horizon Zero Dawn' (Guerrilla Games/Sony)

4 'Destiny 2' (Bungie/Activision)

5 'Cuphead' (Studio MDHR)

6 'Call Of Duty WWII' (Activision)

7 'Assassins Creed Origins' (Ubisoft)

8 'Star Wars Battlefront II' (EA)

9 'Injustice 2' (NetherRealm Studios)

10 'Tekken 7' (Bandai Namco)

11 'Uncharted: The Lost Legacy' (Naughty Dog)

12 'Wolfesntein II: The New Colossus' (Bethesda)

13 'Resident Evil 7 Biohazard' (Capcom)

14 'NieR: Automata' (PlatinumGames)

15 'Persona 5' (Atlus)

16 'Hellblade Senua's Sacrifice' (Ninja Theory)

17 'Gran Turismo Sport' (Polyphony Digital)

18 'FIFA 18' (EA)

19 'The Evil Withim 2' (Bethesda)

20 'Playerunknown’s Battlegrounds' (PUBG)