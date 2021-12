Tiktok ha sido el escenario de un video que se convirtió en tendencia tras mostrar a un apacible gato al lado de un dragón barbudo (o pogona), ambos dentro de un tanque de calefacción y en total calma. Los usuarios de esta red social quedaron fascinados con la familiaridad con la que el uno se encuentra al lado del otro.

La publicación ha causado gran furor en esta plataforma virtual, al punto que, hasta ahora, han conseguido más 1.6 millones de reproducciones desde la cuenta Alexistesaas, donde el felino de cabellos rojos se encuentra muy sereno al lado del reptil. De hecho, a primera vista, pareciera que ambos animales se están ignorando, absortos en el calor que la lámpara les brinda.

El metraje data del pasado 28 de noviembre, obteniendo, además, 400 mil me gusta y superando los 9 mil compartidos. Las imágenes han traspasado las barreras de Tiktok y ya se encuentra en redes sociales como Instagram donde ha alcanzado cifras mayores a los 150 mil me gusta.

Sumado a lo particular del video, los comentarios de los usuarios no han pasado desapercibidos. Algunos de estos son: “Ese gato definitivamente, ama la lámpara de calor”, “están teniendo una pijamada”, “Romeo y Julieta se ven diferentes aquí”, “solo un gato y un lagarto vibrando. No hay teléfono celular a la vista”.

Sin embargo, otros se mostraron preocupados por la integridad de ambos animales: “Mueve la lámpara de calor más arriba en el tanque, la forma en que está colocado podría quemar a su dragón”, “estoy de acuerdo. Beardie se va a quemar”, “una cubierta de malla de alambre entre el terrario de tu dragón barbudo y las bombillas de calor”.