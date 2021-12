Muy emocionadas, dos mujeres se preparaban para realizar una rutina de paravelismo en medio de las aguas de Alibaug, India. Todo transcurría con relativa normalidad hasta que, de un momento a otro, la soga que las sostenía en los aires se rompe provocando que ambas cayesen a las aguas de forma violenta y cuyas imágenes fueron compartidas en Facebook, donde los usuarios de esta red social quedaron impactados tras convertirse en tendencia.

El metraje muestra a ambas personas bien amarradas una con otra. En eso, se deslizan hacia el mar, sus cuerpos se sumergen hasta la mitad, mientras la soga que las sujeta se va estirando y, conforme sucede esto, se van elevando hacia los cielos hasta coger gran altura.

En determinados momentos, cuando el aire es menos intenso, vuelven a descender hacia el ras de las aguas, para segundos después volver a coger impulso y elevarse.

Sin embargo, sobre los segundos finales del video, cuando la soga está estirada a tope se rompe de un tirón y las mujeres caen de forma abrupta y violenta hacia el mar. La cámara que las enfoca cambia de toma; al fondo se pueden escuchar a las personas dentro de la embarcación con una reacción de susto tremendo.

En Facebook, red social donde fue compartido el video, ya ha ganado más de 4.1 millones de reproducciones y un número no menor de comentarios quienes han quedado horrorizados con el terrible momento que vivieron estas personas, algunos asegurando que caer a las aguas desde dicha altura es como estrellarse contra una pared.

Otros usuarios argumentaron que las empresas que realizan este tipo de atracciones, en buena medida, no cuentan con los controles de seguridad necesarios para salvaguardar la integridad de sus usuarios.

“India no es apta para este tipo de actividades. Aquí no hay una infraestructura adecuada para este tipo de actividades”, “espero que estas mujeres hayan sido rescatadas”, “todas estas actividades deberían ser prohibidas. Nadie es responsable en este país”, “algunas personas organizan estas actividades solo para ganar dinero, pero no son posibles en la India debido a que la falta de equipos e infraestructura adecuados. Estas son mortales y deberían estar, estrictamente, prohibidas. Las personas también deben pensar con sabiduría y controlar sus pasiones. A veces, la diversión y el disfrute conducen a contratiempos”.