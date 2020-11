Con cuatro décadas de trayectoria artística, Victoria Ruffo es una de las actrices más queridas y admiradas por el público de México y varios países de Latinoamérica. Ha participado en más de 20 telenovelas de éxito, muchas de ellas como protagonista, ganándose el título de la “Reina de las telenovelas”.

En su amplio legado en la pantalla chica, Victoria Ruff o ha destacado por telenovelas como “Simplemente María”, “Corona de lágrimas”, “La fiera”, “Victoria”, entre otras, demostrando su gran nivel actoral. La actriz mexicana ha sabido ganarse un lugar en el corazón del público con su talento, carisma y versatilidad.

Aunque su carrera está llena de grandes éxitos y reconocimientos, que le han otorgado mucha satisfacción y prestigio internacional, no todas las producciones en la que participó fueron de su agrado. Hay un proyecto que Victoria Ruffo no disfrutó y ella misma cuenta las razones.

"La malquerida" es una telenovela mexicana del año 2014, basada en la historia original de Jacinto Benavente, y producida por José Alberto Castro para Televisa (Foto: Televisa)

¿CUÁL ES LA TELENOVELA QUE A VICTORIA RUFFO NO LE GUSTÓ PROTAGONIZAR?

Victoria Ruffo confesó que no le gustó protagonizar la telenovela “La malquerida” , una producción de Televisa estrenada en 2014, producida por José Alberto Castro, en la que trabajó con Christian Meier y Ariadne Díaz.

“La malquerida no fue una novela muy linda para mí por muchas cuestiones”, admitió la actriz durante una entrevista con Aurora Valle que brindó en 2018 al programa “Intrusos”.

Ruffo también contó por qué no disfrutó ser parte de esta producción. La reconocida actriz mexicana explicó que no estaba conforme con la adaptación que la producción hizo de la historia que tanto le había gustado mirar en producciones anteriores.

“Yo vi esa película y el tratamiento que se le dio a la película, que además ya se había hecho como obra de teatro en España, fue maravilloso, fenomenal para una película de una hora y media. Yo sinceramente creí que se podía hacer algo parecido o mejor”, agregó.

Otro aspecto que no fue del agrado de la “Reina de las telenovelas” tiene que ver con la dirección de escena de Salvador Garcini. Es por ello que Victoria Ruffo , gracias a experiencias parecidas a esta, tiene ciertas condiciones antes de acceder a un proyecto en la pantalla chica.

“Sí, hay ciertos directores con los que no volvería a trabajar, pero dicen que más pronto cae un hablador que un cojo y mejor no digo nada, porque mañana me ves trabajando con el que dije que no”, dijo entre risas.

Victoria Ruffo tiene cuatro décadas de trayectoria artística posicionándose como una de las actrices más importantes de México (Foto: Televisa)

