Vania Bludau se confesó en una secuencia del programa ‘Estás en Todas’. La modelo hizo algunas revelaciones y sorprendió con su respuesta al ser consultada sobre la maternidad.

Vania sorprendió al contar que, en dos años, le gustaría ser mamá, así no tenga una relación con Mario Irivarren.

“Sí o sí, escucha bien, en dos años tengo que ser mamá porque quiero y es la mejor edad. Quién esté, si no, ya chau (risas)”, dijo Vania.

Bludau e Irivarren han conversado sobre el tema de convertirse en padres, sin embargo, saben que tienen que tomar las cosas con calma ya que recién tienen menos de un año de relación. Eso sí, Vania tiene muy clara su idea de ser mamá.

“Tenemos una relación de menos un año, no me gusta hacer las cosas alocada. Puede sonar muy mal, pero para ser madre soltera, mejor me consigo un donante. Perdón si ofendo a una persona, pero sí me muero por ser mamá”, sostuvo.

La participante de ‘Reinas del show’ señaló que conversó con Mario y que ahora ambos tienen la idea de tener un bebé en dos años.

“Antes él decía que cinco (años), luego tres y ahora hemos quedado en un par, así que si en un par no, mucho gusto, Mario (risas)”, finalizó.

