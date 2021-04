Vanessa Jerí se hizo conocida por interpretar a Carola Olazo, una de las hermanas ‘Terremoto’, en “Mil oficios”. La serie producida por Efraín Aguilar para Panamericana TV se convirtió en todo un éxito nacional en los primeros años de la década del 2000 y hasta el día de hoy es recordada por todos los peruanos que disfrutaron de esta divertida historia.

En “Mil oficios”, Carola era una de las chicas más guapas del barrio, hermana de Giannina e hija de Eva Olazo. La enamorada de Lalo (César Ritter) era conocida como ‘La huequis’, apodo que caracterizó al personaje de Vanessa Jerí.

Sin duda, Carola Olazo fue el papel que marcó la carrera de la actriz Vanessa Jerí, que, por cierto, llegó a Panamericana buscando trabajo y terminó en las manos de Efraín Aguilar, el creador de la ficción.

Vanessa Jerí recuerda con mucho cariño a su personaje en “Mil oficios”, pues significó una gran oportunidad que le abrió las puertas en el mundo de la actuación. Sin embargo, no todo fue felicidad en esa época ya que la actriz vivió momentos difíciles al inicio de su carrera.

VANESSA JERÍ: LO MÁS DIFÍCIL DE SUS INICIOS EN “MIL OFICIOS” COMO CAROLA OLAZO

Durante una entrevista para el programa femenino “Pandora Slam”, Vanessa Jerí contó detalles de esta etapa de su vida. En ese contexto, la actriz peruana reveló que no todo fue tan sencillo, pues era su primera vez en el mundo de la actuación.

“Yo era la única dentro de la serie en ese entonces que nunca había estudiado actuación, no tenía ni idea de cómo era el guión, cómo se aprende, ¡olvídate!”, declaró en 2016.

La actriz de 37 años también recordó que se ponía a llorar porque le era muy complicado aprenderse los guiones y se frustraba por eso. Pese a que el éxito acompañaba en cada capítulo a “Mil oficios”.

“Para mí al comienzo fue muy complicado aprenderme los guiones, para mí no fue nada fácil, es más me ponía hasta llorar diciendo: ‘No me aprendo, no me aprendo, quiero renunciar’, pero no tenía ni idea tampoco lo que era el ráting, y el ráting ahí pues nos acompañaba, hacíamos como 40 puntos y yo estaba renunciando en esa época”, dijo entre risas.

Además, Vanessa Jerí confesó de quién aprendió durante todo ese tiempo: “Entré a ‘Mil Oficios’, era una de las ‘Chicas Terremoto’, pero tenía un buen director que era Efraín Aguilar, que es productor, director, actor, y con él aprendí durante todo el tiempo que estuve trabajando con él, desde ‘Mil Oficios’ hasta ‘Así es la vida’”, agregó.

Como se sabe, casi todo el elenco de “Mil oficios” estuvo conformado por actores debutantes. Entre ellos, Magdyel Ugaz, Michael Finseth, Lucho Cáceres, Olga Zumarán, entre otros; incluida Vanessa Jerí, quien nunca había actuado. Al respecto, en una entrevista que dio Efraín Aguilar a El Comercio, este comentó que de hecho, Jerí llegó de casualidad a formar parte de la serie.

“Ya teníamos a Sandra Arana, nos faltaba solo una chica terremoto, cuando Vanessa Jerí, una rubia fenomenal, ingresa a Panamericana TV, buscando trabajo como secretaria. Estela Redhead, quien la vio, me pasó la voz. Nos acercamos a ella, le hicimos la propuesta para actuar en ’1000 oficios’ y, aunque puso peros, terminó aceptando”, relató el productor de TV.