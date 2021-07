En el 2006, Andrea Noli y Jorge Salinas mantuvieron una relación mientras el actor estaba casado con Fatima Boggio. De este romance nació Valentina, quien actualmente tiene 14 años y quiere dedicarse a la actuación como sus padres.

Valentina Noli, la hija no reconocida del actor mexicano Jorge Salinas, es una bella adolescente que nunca ha convivido con su papá, pero su madre se ha encargado de cuidarla y criarla lejos de las cámaras de televisión.

Sin embargo, la hija de la protagonista de “Cielo Rojo” ha logrado ganarse la atención del público debido a su belleza. La jovencita cuenta con una gran popularidad en las redes sociales, pues su cuenta de Instagram supera los 12 mil seguidores.

Gracias a sus redes, podemos ver que Valentina heredó la belleza y la personalidad de Andrea Noli, quien antes de convertirse en actriz incursionó en el mundo de la moda, participando en varias pasarelas. Ahora la joven sigue los pasos de su mamá, ya que ha sido fichada por la agencia de modelos Look.

VALENTINA NOLI QUIERE SER ACTRIZ

Además de incursionar en el mundo del modelaje, Valentina Noli quiere ser actriz. La madre de la adolescente reveló durante una entrevista con el programa mexicano de televisión “Ventaneando” que su hija está empezando a hacer castings y que los está haciendo muy bien.

“Esto es el principio y esto es mucho de prueba y error, y hace muchos castings para ir avanzando y quedarse con algo”, manifestó la actriz. “Lo que no me latía es que empezara muy chica porque dejar los estudios escolares para dedicarse la profesión, ser niña actriz, no es lo que a mí más me gusta. Sin embargo, es muy bonito que cuando uno tiene facilidad o talento para algo lo puedas descubrir. Mientras más temprano lo descubras mejor”, agregó.

La interprete dejó claro que siempre apoyará a su hija en sus decisiones. “Estoy aquí para darle alas. Y si está queriendo entrar en el medio en el que estoy yo, pues qué mejor que la pueda proteger y guiar”, confesó.

“Ya veremos, más adelante, si opta por quedarse en esta profesión o estudiar otras cosas. Pero estoy muy contenta y motivándola mucho, justamente con esa mentalidad, de que uno tiene que dar lo mejor de sí en todo: en la carrera, en la vida”, mencionó.

LA RELACIÓN DE VALENTINA NOLI CON SU PAPÁ JORGE SALINAS

La antagonista de “Noche eterna” reveló en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que por un tiempo Valentina explotaba su lado artístico escribiéndole poemas y canciones a su padre ausente, pues nunca ha tenido contacto con el actor.

“Ella tenía seis o siete años, le escribía poemas, le escribía canciones. Me preguntaba por él pero yo le escribí un mensaje de Whatsapp diciéndole que ella necesitaba tener un contacto con él, si él podía de alguna manera acercarse para que ella lo conociera”, comentó Andrea.

La actriz de 48 años explicó que esa fue la única vez que intentó que Jorge Salinas se acercara a Valentina, pero no logró una respuesta favorable. Al día de hoy, la artista confiesa que su hija ya no quiere conocer a su papá debido al desinterés que ha notado de parte.

Sin embargo, Noli no descarta la posibilidad de que en un futuro Valentina tenga esa tan anhelada comunicación con el actor. “No hay que tomar las actitudes del pasado que nos han hecho mucho daño. Sin embargo, en esto y en lo que si soy firme, es que yo no quiero que nada más la vea, la conozca, no se trata de eso y en algún momento se lo dije”, expresó.

LOS HIJOS DE JORGE SALINAS

A principios de los 2000, Jorge Salinas estuvo en una disputa legal con su ex, Adriana Cataño, luego de que este negara ser padre de Gabriella Cataño, quien nació en septiembre de 1995. Después de tres meses, y una prueba de ADN, la aceptó públicamente, según publicó El Universal. Desde ese momento comenzó una relación padre e hija.

A lo largo de los últimos veinte años, Jorge Salinas ha tenido diversas parejas. En 2006, mientras estaba casado con Fátima Boggio, nació Valentina, la hija que hasta el día de hoy sigue sin reconocer.

Tras varios escándalos, el actor formó una familia con la actriz Elizabeth Álvarez, con quien tiene 10 años de matrimonio. Los mellizos León y Máxima, de 5 años, son fruto de su matrimonio con Álvarez. También es padre de los gemelos Santiago y Jorge Emilio, de 16 años, hijos que tuvo con Fátima Boggio.