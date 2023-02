Del 27 de febrero al 10 de marzo de 2023, se realizará la VII edición de la Lima Summer School of Economics, que ofrecerá cursos avanzados en microeconomía aplicada, presenciales y en línea.

Organizado por la Lima School of Economics del Departamento de Economía de la Universidad de Piura (UDEP), en colaboración con Vancouver School of Economics de la University of British Columbia, el evento se lleva a cabo anualmente. Desde su primera edición, en el 2016, más de 300 economistas del Perú, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa han participado en el programa.

“Estamos muy contentos de poder brindarles a los jóvenes economistas de las mejores de universidades del Perú, Latinoamérica, y el resto del mundo, el enriquecedor ambiente académico ofrecido por nuestra Summer School”, dijo Marcos Agurto, director del Summer School y profesor de la UDEP.

Agregó: “Como en todos los años, ofreceremos a los participantes una experiencia académica de clase mundial, un ambiente colaborativo único con investigadores líderes internacionales, y la oportunidad de experimentar una de las más vibrantes y dinámicas ciudades en la costa pacífica de Sudamérica”.





Cursos que se dictarán





Entre los cursos que se dictarán está el Machine Learning para la Economía, el cual se realizará de manera presencial y estará a cargo del doctor Vadim Marner, director de posgrado de Vancouver School of Economics. Se llevará a cabo del 28 de febrero al 3 de marzo.

El curso Diferencias en diferencias: fundamentos y nueva metodología se dictará del 6 al 9 de marzo, de forma presencial. Será impartido por Sebastian Tello–Trillo, profesor asistente de Políticas Públicas y Economía en el Escuela de Liderazgo y Políticas Públicas Frank Batten de la Universidad de Virginia.

Desafíos emergentes para el desarrollo inclusivo y sostenible se ofrecerá del 27 de febrero al 3 de marzo, de modo presencial. La responsable será Susana Carrillo, consultora global con más de 20 años de experiencia trabajando con organizaciones globales en desarrollo económico-social y gobernanza (ESG), además, es profesora adjunta en George Mason University.

El cuarto curso será matemática avanzada para economistas, que se realizará de forma virtual, del 10 al 17 de marzo. Estará a cargo del doctor Jorge Catepillán, miembro de Lima School of Economics.

Para mayor información, puede visitar la página web del programa limase.pe/summer-school-2023/

Las inscripciones ya están abiertas y puede realizarse de manera virtual en el siguiente formulario.