Una hazaña. El dominiqués Elvis Francois aseguró a los medios que llegó a sobrevivir casi un mes perdido en el mar gracias al ketchup, ei polvo de ajo, y los cubos de caldo que encontró en el velero donde estaba.

“No tenía comida, solo había una botella de kétchup, polvo de ajo y (cubos de caldo) Maggi. Mezclé todo con agua para sobrevivir durante unos 24 días”, relató en inglés el hombre, de 47 años y originario de Dominica, en un video divulgado por la Armada de Colombia.

Una vez que fue rescatado por la Armada colombiana, Francois explicó que todo empezó en diciembre, cuando reparaba un velero en San Martín de las Antillas Holandesas. Cuando estaba trabajando en el motor y la vela, el mar se llevó al velero. No pudo volver al puerto ya que perdió mucho tiempo arreglando la vela. “Llamé a mis amigos, ellos intentaron contactarme, pero perdí la señal. No había nada más que hacer sino sentarme y esperar, pero no tenía comida”, comentó Francois.

Una vez perdido en el velero, encontró una botella de ketchup y cubos de caldo, con los que se alimentó todo el tiempo varado. La Armada lo encontró en buen estado de salud, aunque había perdido peso. Además de eso tomaba agua de lluvia cuando podía. Sacaba constantemente agua del velero para evitar que este se hundiera.

Aunque intentó hacer señales de humo con fuego, no fue exitoso.

Tras pasar los días, pudo ver un avión e hizo señales con un espejo para captar su atención. El avión dio la vuelta enseguida tras esto.

“En algún momento perdí la esperanza y pensaba en mi familia, pero les agradezco a los guardacostas, si no fuera por ellos no estaría contando la historia”, detalló.

El velero se encontró al noroeste de La Guajira, en el extremo norte de Colombia. Una vez que el avión avisó las coordinadas exactas, un buque mercante desvió su ruta para la ayuda.

“Sus esfuerzos para maniobrar la embarcación y los equipos a bordo no dieron resultados, lo que lo llevó, en una acción desesperada, a marcar a lo largo del casco la palabra ‘help’ (ayuda)”, explicó la Armada en un comunicado.

Se aplazó un poco el rescate del velero debido a las “a las condiciones océano-atmosféricas”, detalló el comandante de Guardacostas.

Francois llegó al Puerto de Cartagena, en el Caribe, donde le atendieron los médicos. La Armada entonces contactó a la autoridad migratoria para que retornen a Francois a su país de origen.