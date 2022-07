Gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, es común para hoy en día ir a muchos establecimientos y comentar enseguida sobre la experiencia ahí. Es común hacer reseñas, y pueden variar de lo positivo a lo negativo. A veces, algunos clientes se quejan por las más triviales razones. Muchos trabajadores aprovechan de estas ocurrencias para comentar sus experiencias.

Con eso en mente, la cuenta de Twitter Soy Camarero cuenta lo ocurrido en un negocio en Lloret de Mar (Cataluña, España); cuando el dueño replicó a un cliente que se quejó del servicio.

Según el Huffington Post, el usuario criticó ante todo a los camareros, cuando puso dos estrellas al local. “Sitio postureta que aparenta ser lo que no es. El encargado de la terraza mal, no dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando (desconecta un poco bro).”

Menudo pieza, tronco. Gran respuesta velamar Costa Brava (Lloret de Mar) pic.twitter.com/RVR4MO6Lwq — Soy Camarero (@soycamarero) June 30, 2022

Frente a esto, el dueño no se calló; le respondió enseguida en otro tweet. “Menuda reseña campeón. La hemos tenido que leer tres veces y ni así. ¿Aparentamos ser lo que no somos? Algunas veces hay clientes que no encajan o que tienen una idea equivocada del local... aun así, son bienvenidos”, comenzó.

“Los camareros o encargados llevan comanderos digitales no móviles y no son ‘bros’ son profesionales del sector que se esfuerzan mucho para atender hasta clientes como tú. El próximo día el rodaballo te lo pescas tú, ‘primo’”.

Reacciones

El tweet pronto se volvió viral y recibió una recepción positiva, obteniendo más de 800s “me gusta”. Los usuarios aplaudieron la actitud del dueño y añadieron que “el final es magistral”.