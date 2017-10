Hace unos días el cantante y piloto Mario Hart utilizó su cuenta de Twitter para pedir el indulto del ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

"¡Pido indulto para la persona que nos libró del terrorismo y gran parte de la delincuencia! Algún reconocimiento debe de tener. Ya es hora", escribió Hart en la red social, recibiendo el apoyo de algunos de sus seguidores.

Pido indulto para la persona q nos libró del terrorismo y gran parte de la delincuencia! Algun reconocimiento debe tener. Ya es hora. — MARIO HART (@mario_hart) October 13, 2017

Pero el ex 'chico reality' no contaba con la respuesta del ex ministro del Interior Daniel Urresti, quien a través de la misma red social no dudó en responderle a Mario Hart.

"Me da sentimientos encontrados. Fue un héroe, pero cayó en el lado oscuro. En fin, yo si apoyaría el indulto a Benedicto Jiménez", respondió Daniel Urresti, en alusión al ex integrante del Grupo de Inteligencia que capturó a Abimael Guzmán.

Me da sentimientos encontrados! Fue un héroe pero cayó en el lado oscuro! En fin, yo si apoyaría indulto a Benedicto Jiménez! https://t.co/JMFi8AV1Bb — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) October 14, 2017

La respuesta del ex titular del Interior cuenta con más de 500 'me gusta' en Twitter, mientras que en Facebook dicha publicación supera los tres mil 'likes' y ha sido compartida más de 200 veces.