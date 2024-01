Hace 50 años ‘The Beatles’ lanzaron los álbumes Rojo (1962-1966) y Azul (1967-1970) compilados por su manager de entonces Allen Klein y que contienen 54 canciones entre muchos éxitos y también piezas poco conocidas. Ante ello, BeatBang, banda peruana tributo de los Fab Four, se presentará este 18 de enero a las 9:00 p.m. en La Estación de Barranco .

Canciones publicadas en 1973 se convirtieron en la base de la leyenda de The Beatles durante las siguientes décadas, siendo posiblemente los álbumes de grandes éxitos más influyentes de la historia incluso después de la separación de la famosa banda británica.

Es por ello que Iván Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y percusión menor), integrantes de BeatBang, banda tributo de los Fab Four, celebrarán este 18 de enero a las 9:00 p.m en La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma #122).

Pero no solo eso. El aniversario de los 50 años de aparición de estos álbumes también ha traído consigo su reedición en la que ahora se han añadido 21 temas que no figuraban en el original: doce en el álbum Rojo y nueve en el Azul y que arrancan con su primer single ‘Love Me Do’ y acaban con el último, ‘Now And Then’ la última canción de The Beatles que la inteligencia artificial hizo posible al recuperar la voz del difunto John Lennon de una maqueta que este grabó antes de morir haciendo un total de 75 temas que han sido nuevamente mezclados en estéreo y/o Dolby Atmos por Giles Martin y Sam Okell en los estudios Abbey Road.

