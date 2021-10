Vanessa López se enfrentó una vez más a Carlos Barraza, esta vez en el programa ‘Amor y Fuego’. La pareja se dijo sus verdades una vez más, pero esta vez no hubo límites. Como se recuerda, la joven no dudó en comparar al padre de su hija con Josimar, además lo llamó “asqueroso”.

Muy alterada, Vanessa explicó por qué se había referido así de su expareja. la mujer reveló que el cantante le había sido infiel con su prima cuando ella estaba embarazada.

“Ah y por si acaso, cuando yo estuve embarazada, él se acostó con mi prima”, indicó López. Por su parte, el salsero confirmó esta revelación pero resaltó que fue cuando estaban separados.

“Lo que pasó con esa señorita, pasó cuando yo estuve divorciado. Después jamás volví a ver a esta persona”, aseguró ‘Tomate’.

“Él le pagaba los pasajes de la Selva a Lima. Obviamente son un asco, yo tengo todas las conversaciones acá de ellos. Es una porquería de persona”, respondió Vanessa indignada, asegurando que esta hecho sí ocurrió cuando ella estaba embarazada.

Asimismo, la expareja de Carlos Barraza indicó que también la engañó con otra persona cercana y que sus acciones la han dejado “traumada psicológicamente”, por lo que tomará cartas en el asunto.

“Mujer que se cruce contigo, mujer que termina hasta las patas”, resaltó. “Es una persona narcisista”, acotó la joven.

Los conductores de ‘Amor y Fuego’, por su parte y bastante sorprendidos, señalaron que entienden en sentir de la joven e indicaron que pase la página por el bien de ella misma.

“Yo sé que merezco lo mejor, no esa porquería que allí está sentada. No necesito quemarlo (hablar mal de él) para que nadie le haga caso”, respondió.

Vanessa agregó: “Me levantó la mano cuando estaba embarazada, me tiró al piso y un montón de cosas más cuando yo tenía 6 o 7 meses de embarazo. Cuando estaba embaraza no dormía con él, iba al cuarto de mi hijo en otro piso para no estar con él, en la pandemia él venía y me tiraba un táper como si fuera un perro. Fue horrible”

Finalmente, Vanessa López le pidió a Carlos Barraza que se haga un examen toxicológico antes de que su hija se vaya con él a dormir a su casa. A lo que Barraza contestó: “¿Me estás diciendo drogadicto, no? Ya, lo vas a tener que probar. Todo esto se ha ido de las manos por tu culpa porque yo tuve otra intención”, dijo el cantante bastante molesto.

