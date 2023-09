La rapera dominicana Tokischa presentará ‘A lo Oscuro’, un formato que combinará concierto y fiesta. La música es un gran medio para trastocar nociones, romper esquemas y dar mensajes auténticos. Esto es precisamente lo que busca la artista cada vez que sube al escenario.

Este espectáculo verá por iniciada la noche con una alucinante fiesta a cargo de DJ Warner y muchos más DJs que encenderán la noche, luego le darán paso a la propia Tokischa.

La rapera es una de las artistas más escuchadas del momento debido a sus populares temas como ‘Delincuentes’, ‘Linda’, ‘Chulo’, entre otros sencillos que se hicieron conocidos en la plataforma de TikTok.

Trayectoria

Además de sus propios temas que ya se han convertido en éxitos en su República Dominicana natal, la intérprete dominicana ha hecho que la industria internacional no la pierda de vista en ningún instante gracias a sus colaboraciones junto a artistas de la talla de Madonna, Bad Bunny, Marshmello, Rosalía, JBalvin, Ozuna y otros.

Es precisamente junto a Madonna, que la rapera se lució en el remake “Hung Up”, tomando el New York Fashion Week para promocionar el nuevo sencillo. Tampoco se puede dejar de mencionar su presencia en los principales desfiles de moda, incluido el de Tom Ford, y su paso por el Latin Music Week de Billboard, donde se unió y fue destacada en el panel Women on the Rise.

Dato:

La cita es este 18 de noviembre en el Centro Cultural Lima (Alameda sur 1530 Chorrillos).

Las entradas ya están a la venta en teleticket.









