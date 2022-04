¿Obtener ingresos sin apenas trabajar? Suena una fantasía pero a veces ocurren casos similares en la vida real. Esto fue el evento que se volvió viral en Tiktok, cuando una empleada de Amazon filmó su día en su puesto de trabajo, y cómo a veces se quedaría horas sin hacer nada.

Tiktok es una red social donde puedes subir videos de lo que te parezca. Muchos documentan su día a día en el trabajo, a primera vista muy simples, pero otros desentrañan cosas masivas, como las políticas laborales de una de las más grandes empresas del mundo. Tal fue el caso de la usuaria @keshabgy27, quien compartió a sus seguidores de TikTok que su trabajo es “hacer nada”.

Hay dias que está sentada en el suelo por horas.

Amazon es una de las compañías de comercio electrónico más utilizadas en todo el mundo. Es fácil de imaginar la carga de trabajo de sus empleados es pesada. Sin embargo, esta muchacha mostró que no siempre es así.

“What it’s like to work at Amazon to do nothing” (Cómo es trabajar en Amazon haciendo nada) es la frase de su video de TikTok, donde también es posible observar a la joven sentada en el piso, observando el lugar.

A manera de broma, la empleada de Amazon preguntó si quizá ¿ya se podría ir a casa? debido a que no tenía nada qué hacer y solo estaba perdiendo su tiempo.

El video de TikTok ya cuenta con 416 mil vistas, más de 30 mil me gusta. Muchos, de forma de broma, comentaron sentirse identificados con ella en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, un usuario que señaló ser “camionero” destacó que en su jornada puede permanecer hasta 4 horas sin hacer nada, pero al fin y al cabo recibe paga.

Por otro lado, muchos usuarios comentaron las lamentables condiciones laborales que daba Amazon a sus trabajadores, como el hecho de que la muchacha se sentaba en el suelo porque no les daban sillas. Otros la envidiaban por tener “el trabajo de los sueños”.

Más tarde la empleada sacó un segundo video, donde sí salía trabajando, ya que habían llegado paquetes ese día y se mantuvo ocupada organizándolos.





