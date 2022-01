‘The House’, la nueva cinta de antología animada que llegó a Netflix el pasado 14 de enero está dividida en tres historias que nos sumerge en una trama tan interesante como oscura.

‘The House’ es un filme estilo stop motion que se divide en tres historias distintas que se llevan a cabo en la misma casa, cada una de ellas con 30 minutos de duración. La película escrita por Enda Walsh y musicalizada por Gustavo Santaolalla, los cuales nos adentran a un mundo que de primera vista se ve dulce y tierno, pero que en realidad, representan tres distintas pesadillas que se van potenciando conforme la historia avanza.

Las historias de la cinta de Netflix nos sumergen a un mundo en donde las cosas no salen como los protagonistas esperan, con entornos sofocantes de los que no se puede salir. Las historias llevan por nombre, ‘And heard within, a lie is spun’, ‘The lost is truth that can’t be won’ y ‘Listen again and seek the sun’.

La primera muestra a un matrimonio con dos hijas, Mabel e Isobel, que se enfrenta a la pobreza y las criticas de la familia por no tener mejores cosas, entre ellas, una “casa decente”. Frente a la desesperación, el padre Raymond, acepta irse a vivir a una enorme casa construida por un arquitecto millonario.

El segundo tiene un solo protagonista. Se trata de un constructor (una rata) con la voz de Jarvis Cocker cuyo único objetivo es terminar de remodelar una casa para poder venderla, y así, poder pagar todas las deudas del banco que ha adquirido con este proyecto. Cuando arranca el corto, entendemos que acaba de despedir a todos los empleados para poder recortar gastos pensando que él solito podría terminar de montar lo que queda pendiente.

La tercera está ambientada en un mundo de gatos que se han enfrentado a una terrible inundación. Rosa, dueña de una enorme casa cuyo objetivo es remodelar para poder rentar los cuartos y tener algo de dinero. Pero después de las lluvias, todos abandonaron el lugar y se quedó con dos inquilinos, Elias y Jen, que le "pagan" la renta con pescados y cuarzos. No hay dinero, no hay remodelación y Rosa está atrapada ahí.

La película ya está disponible en Netflix y viene ganando popularidad con el pasar de los días.

