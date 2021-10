“The Good Doctor” presentó a Osvaldo Benavides como el Dr. Mateo Rendón Osma en la parte 1 del final de la temporada 4 del drama médico de ABC. La serie, protagonizada por Freddie Highmore como Shaun Murphy, anunció que el actor mexicano sería un personaje regular para la quinta entrega, sin embargo, quedará fuera del programa, de acuerdo al portal TVLine.

Entertainment Weekly confirmó que Osvaldo Benavides deja “The Good Doctor”, lo que ha generado mucha sorpresa para los fanáticos ya que el actor mexicano acaba de unirse al drama médico en el final de la temporada pasada. El intérprete se convertía en uno de los nuevos miembros fijos del reparto del drama de ABC, es por ello que la inesperada salida del personaje en la recién estrenada quinta temporada ha dado de qué hablar.

Osvaldo Benavides se integró al drama médico en el episodio de la cuarta temporada “Venga”, donde el equipo médico viaja a Guatemala para ayudar a pacientes de un hospital rural, tras lo cual su personaje queda prendado de la doctora Audrey Lim (Christina Chang). A partir de esto, el actor mexicano fue anunciado para la quinta entrega pero ahora se sabe que ya no va más.

Entertainment Weekly confirmó que Osvaldo Benavides deja “The Good Doctor”, lo que ha generado mucha sorpresa para los fanáticos ya que el actor mexicano acaba de unirse al drama médico (Foto: Osvaldo Benavides/ Instagram)

¿POR QUÉ OSVALDO BENAVIDES DEJA TAN PRONTO “THE GOOD DOCTOR”?

Osvaldo Benavides fue anunciado como un personaje regular para la quinta temporada de “The Good Doctor”. Mediante este movimiento, ABC dejaba clara su intención de tener al actor mexicano dentro de la historia y explorar un nuevo romance: Lim contrataba a Mateo Rendón como nuevo cirujano al comienzo de la temporada 5.

Además, las declaraciones del ‘showrunner’ de la serie, David Shore, sobre el personaje de Osvaldo Benavides, hacían presagiar que el actor mexicano iba a permanecer un buen tiempo como parte de la quinta temporada. Es por ello que llamó la atención el anuncio de su salida.

“Hemos estado hablando de traer un nuevo médico, un punto de vista diferente”, dijo el showrunner David Shore en junio cuando EW preguntó sobre la promoción de Benavides como personaje regular.

“Cuando empezamos a hablar de ir a Guatemala y dejar atrás a Claire, parecía natural [pensar], ‘Si la dejamos atrás, tal vez deberíamos llevarnos uno’, y preparar a Lim. Todo salió bien. muy bien. Lim tuvo una pequeña aventura [y] recupera su ritmo, es algo así como lo que es, pero luego lo que ella pensó que era una aventura volverá con ella. Creo que se siente bien”, señaló en aquel momento.

Por su parte, el junio, Benavides anunciaba su integración a la serie de ABC con unas fotografías de su silla y promocionó el estreno de los nuevos episodios, que comenzaron a emitirse el 27 de septiembre.

“¡Nos vemos en el quirófano! Estoy tan emocionado de estar de vuelta como personaje regular para la quinta temporada con este montón de gente muy adorable. Qué emoción ser parte de este hermoso proyecto con este grupo tan cariñoso de personas”, publicó el actor en su cuenta de Instagram.

Ahora se sabe que, a poco de iniciar la quinta temporada, Osvaldo Benavides ya no será parte de “The Good Doctor” y abandonará la serie. Entonces, ¿qué pasó realmente? Actualmente no hay información sobre el motivo de su repentina partida o cuándo saldrá al aire su último episodio. Sony Pictures Television se negó a comentar y los representantes de ABC y Benavides no respondieron sobre el tema.