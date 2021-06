Kaley Cuoco saltó a la fama cuando interpretó a Penny en “The Big Bang Theory”. La serie de CBS estuvo al aire durante doce años, tiempo en que la actriz dio vida a uno de los personajes principales de la historia que se convirtió en un icono de la televisión.

Como se recuerda, Penny fue el único personaje principal femenino en la sitcom estadounidense y se convirtió en uno de los más queridos de la ficción. Si bien Kaley Cuoco aprendió mucho profesionalmente durante los doce años que trabajó en “The Big Bang Theory”, hay cosas que no pudo desarrollar como actriz.

Así lo ha explicado la propia Kaley Cuoco en declaraciones para The Hollywood Reporter, donde ha confesado que el hecho de no haber protagonizado escenas íntimas en la comedia de CBS le pasó factura en su trabajo en “The Flight Attendant”.

Kaley Cuoco deja de lado el humor para explorar su lado más dramático, en una serie criminal que ya ha dejado sorprendido a más de uno. (Foto: HBO Max)

“THE FLIGHT ATTENDANT”: LA DIVERTIDA HISTORIA DETRÁS DE LA ESCENA ÍNTIMA DE KALEY CUOCO Y MICHIEL HUISMAN

Kaley Cuoco ha tenido que hacer frente por primera vez como actriz a realizar escenas íntimas. La actriz admitió que tuvo problemas para filmar este tipo de escenas debido a que en la recordada The Big Bang Theory nunca hubo ese tipo de secuencias.

Según la actriz, su falta de experiencia y nerviosismo a la hora de realizar su primera escena íntima, que protagonizaba junto a su compañero de reparto Michiel Huisman, acabó por malograr la secuencia y crear un ambiente extraño en el set.

Su inexperiencia al realizar escenas intimas fue tan evidente que su compañero de reparto le hizo ver que estaba complicando las cosas de forma innecesaria, según apunta SensaCine.

“Nunca había hecho ningún tipo de escena de sexo y tuve una en The Flight Attendant con Michiel”, empezó a contar Cuoco a THR. “Él había estado en Juego de Tronos y había hecho este tipo de escenas, mientras que yo sencillamente no tenía ni idea”, agregó.

Kaley Cuoco ha tenido que hacer frente por primera vez como actriz a realizar escenas íntimas. (Foto: HBO Max)

“Cuando dijeron ‘¡Corten!’ yo estaba encima de él como si estuviera en un baño. En plan: ‘No estoy tocando nada. No estoy viendo nada’. No sabía qué hacer”, detalló Cuoco.

Frente a su inexperiencia, Michiel Huisman le hizo ver a la actriz que se estaba comportando de forma muy extraña: “Estás haciendo esto más raro de lo necesario”, recuerda que le dijo su compañero a la ex de The Big Bang Theory.

Los problemas de Kaley Cuoco para grabar escenas intimas fueron confirmados por el propio Huisman, que en declaraciones a This Morning explicó que la actriz estuvo realmente incómoda rodando.

“Estábamos haciendo nuestra primera escena de este tipo y me di cuenta de que estaba como flotando encima de mí, sin realmente sentarse en mis piernas. [...] Estaba tratando de no tocarme”, declaró el actor un tiempo atrás para This Morning.

Kaley Cuoco también ha reconocido haber sentido vértigo en estado puro al participar en “The Flight Attendant” por otras muchas razones. La principal es que se trataba de su primer gran trabajo tras un personaje al que había interpretado durante doce años.

Pese a sus miedos, Kaley Cuoco ha realizado un gran trabajo en “The Flight Attendant” y ha sido elogiado por público y crítica. La serie ya tiene confirmada la segunda temporada en HBO.